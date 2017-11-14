На празднике флористики королевой бала станет хризантема

23 ноября в Волжском во Дворце творчества детей и молодежи состоится VI областной фестиваль-конкурс флористики «Цветочная мозаика».

Это традиционное и популярное мероприятие, которое и профессионалов, и любителей, и просто ценителей прекрасного привлекает своей красотой и оригинальностью. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов и экологии, в программе флористического праздника мастер-классы по составлению цветочных композиций, дефиле моделей – юных балерин - в платьях из живых хризантем, выполненных мастерами – флористами, фотосессии в платье из живых цветов или снимок на память с участницами дефиле.

Одним из самых главных в программе будет цветочный праздник «Бал хризантем». Именно этот цветок, воспетый японскими поэтами, станет символом предстоящего флористического фестиваля. Именно хризантеме будут посвящены работы участников конкурса рисунков «Цветочный вернисаж» и фоторабот «Цветы в объективе».