На празднике флористики королевой бала станет хризантема
Это традиционное и популярное мероприятие, которое и профессионалов, и любителей, и просто ценителей прекрасного привлекает своей красотой и оригинальностью. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов и экологии, в программе флористического праздника мастер-классы по составлению цветочных композиций, дефиле моделей – юных балерин - в платьях из живых хризантем, выполненных мастерами – флористами, фотосессии в платье из живых цветов или снимок на память с участницами дефиле.
Одним из самых главных в программе будет цветочный праздник «Бал хризантем». Именно этот цветок, воспетый японскими поэтами, станет символом предстоящего флористического фестиваля. Именно хризантеме будут посвящены работы участников конкурса рисунков «Цветочный вернисаж» и фоторабот «Цветы в объективе».
Организаторами мероприятия «Цветочная мозаика» выступили комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области и Волгоградский региональный ботанический сад. Кроме того, ботанический сад предоставит весь необходимый материал для изготовления букетов и цветочных композиций.
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