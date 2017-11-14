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Музей Машкова продолжает знакомить волгоградцев с революционным искусством
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Музей Машкова продолжает знакомить волгоградцев с революционным искусством

Сегодня, 07:32ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Волгоградский музей изобразительных искусств им. Машкова
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