Музей Машкова продолжает знакомить волгоградцев с революционным искусством
Это не первый проект музея, посвященный 100-летию Октябрьской революции. Творческие акции проходят в соответствующей «революционной» атмосфере - в выставочном пространстве недавно открывшейся экспозиции «Век Октября». Здесь уже состоялись лекция «Революция в пролетарской поэзии Царицына» и концерт «Питерские зарисовки», теперь волгоградцам расскажут о спектаклях сталинградских театров на темы революции и Гражданской войны. Начало лекции в 17 часов.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского музея ИЗО, творческие проекты к 100-летию революции продлятся до 18 декабря. Среди ближайших мероприятий - лекция «Круг художников»: Самохвалов А., Пахомов А.» 16 ноября, лекция-экскурсия «Царицын и гражданская война» 22 ноября и беседа «Память о революции в Волгограде» 23 ноября. В конце ноября-начале декабря в музее состоится мастер-класс по агитационному фарфору, текстилю и трафаретной печати, лекция «Анна Голубкина и скульптура ХХ века» и концерт песен революционных улиц и белогвардейских шантанов «Босяки и декаденты».
+7 937 708 14 50