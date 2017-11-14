Музей Машкова продолжает знакомить волгоградцев с революционным искусством

15 ноября в Волгоградском музее изобразительных искусств состоится лекция «Спектакли сталинградских театров про революцию и Гражданскую войну».

Это не первый проект музея, посвященный 100-летию Октябрьской революции. Творческие акции проходят в соответствующей «революционной» атмосфере - в выставочном пространстве недавно открывшейся экспозиции «Век Октября». Здесь уже состоялись лекция «Революция в пролетарской поэзии Царицына» и концерт «Питерские зарисовки», теперь волгоградцам расскажут о спектаклях сталинградских театров на темы революции и Гражданской войны. Начало лекции в 17 часов.