Лучших волгоградских школьников наградили путевками в «Артек»

В международном детском центре «Артек» открылась информационная XIII смена, в которой принимают участие 85 школьников из Волгоградской области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, поездкой в «Артек» были отмечены ученики 5-11 классов школ области, которые добились успехов в учебе, творчестве и общественной деятельности. К слову, путевки в данный международный детский центр предоставлены бесплатно, за счет федеральных средств, в качестве награды за достижения ребят.