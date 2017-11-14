Лучших волгоградских школьников наградили путевками в «Артек»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, поездкой в «Артек» были отмечены ученики 5-11 классов школ области, которые добились успехов в учебе, творчестве и общественной деятельности. К слову, путевки в данный международный детский центр предоставлены бесплатно, за счет федеральных средств, в качестве награды за достижения ребят.
Во время информационной смены, которая продлится до 2 декабря, школьники узнают об основных медиа-направлениях. По замыслу организаторов, каждый отряд будет создавать свой информационно-новостной портал. Работая над ним, ребята на время смогут побыть программистами, корреспондентами, редакторами, операторами. Они попытаются самостоятельно создать QR-коды, по которым будет доступна информация об истории, культуре лагеря и знаменитостях, посетивших его в разное время. Итоговым мероприятием информационной смены станет ИнфоКвест.
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