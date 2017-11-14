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Лучших волгоградских школьников наградили путевками в «Артек»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Лучших волгоградских школьников наградили путевками в «Артек»

Сегодня, 08:23ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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