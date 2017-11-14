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Есть только день: волгоградцы вносят последние пожелания по облику поймы
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Есть только день: волгоградцы вносят последние пожелания по облику поймы

Сегодня, 11:12ОбществоМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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