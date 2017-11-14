Есть только день: волгоградцы вносят последние пожелания по облику поймы

До завершения голосования за лучший проект благоустройства поймы реки Царица остается ровно день. Уже завтра специалисты регионального комитета архитектуры и градостроительства начнут обрабатывать результаты.

Дизайн-проекты размещены в электронном виде на сайте комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области. На бумаге с ними можно ознакомиться в интерактивном музее «Россия – моя история».

Всего работ шесть, а трудились над ними студенты и творческая молодежь Волгограда. Предложения не похожи друг на друга – одни видят территорию зеленым парком, другие – зоной для спорта с велодорожками, ледовым катком и скалодромом.

Не обошлось без фантастических мотивов – светящиеся причудливые деревья, башня, монорельс, спускающий отдыхающих в пойму.

Фото: ipp.volgograd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6

- Из этого многообразия волгоградцы выбирают понравившийся вариант, а также пишут свои рекомендации и пожелания. Лучшая работа и обобщенные предложения будут переданы в администрацию города, где рабочая группа, объединив все воедино, создаст дополненный проект. Он снова пойдет на обсуждение жителям, - пояснила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова.

В администрации региона призывают волгоградцев быть активнее и проголосовать за лучший, по личной оценке, вариант благоустройства.