Есть только день: волгоградцы вносят последние пожелания по облику поймы
Дизайн-проекты размещены в электронном виде на сайте комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области. На бумаге с ними можно ознакомиться в интерактивном музее «Россия – моя история».
Всего работ шесть, а трудились над ними студенты и творческая молодежь Волгограда. Предложения не похожи друг на друга – одни видят территорию зеленым парком, другие – зоной для спорта с велодорожками, ледовым катком и скалодромом.
Не обошлось без фантастических мотивов – светящиеся причудливые деревья, башня, монорельс, спускающий отдыхающих в пойму.
- Из этого многообразия волгоградцы выбирают понравившийся вариант, а также пишут свои рекомендации и пожелания. Лучшая работа и обобщенные предложения будут переданы в администрацию города, где рабочая группа, объединив все воедино, создаст дополненный проект. Он снова пойдет на обсуждение жителям, - пояснила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова.
В администрации региона призывают волгоградцев быть активнее и проголосовать за лучший, по личной оценке, вариант благоустройства.
- Можно создать километры асфальтированных территорий, брусчатки, но эти же территории должны быть наполнены жизнью. А такое возможно только тогда, когда преображение нравится всем, - объяснила Елена Прохорова.
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