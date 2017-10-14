В старину на Покров утепляли избы, «запекали углы» и ели блины

14 октября отмечается один из самых почитаемых православных праздников - Покров Пресвятой Богородицы.

Он берет свое начало с древнего предания о явлении Богоматери в Влахернском храме в 910 году, куда собрались люди, чтобы помолиться за освобождение Константинополя от вражеской осады. В этом храме хранились риза Богоматери, ее головной убор (омофор, покров) и часть пояса. Предание гласит, что во время всенощной службы блаженный Андрей, подняв голову, увидел идущую по воздуху Богородицу в окружении ангелов и святых, которая, подойдя к престолу храма, сняла свое покрывало и распростерла его над молящимися людьми, чтобы защитить город и его народ. И, если верить летописи, то покров Пресвятой Богоролицы защитил Константинополь: внезапно поднялась сильная буря, которая не позволила флоту врага подойти к берегу.

На Руси с праздником Покрова было связано очень много примет и поверий. Так, в этот день пекли блины, потому что считалось, что они приносят в дом свет, достаток и благополучие. Еще одно поверье, связанное с блинами, утверждало, что готовя их, хозяйка энергетически «запекает углы» своего жилья, чтобы в доме до весны сохранялось тепло, любовь и понимание.

В этот день не было принято делать тяжелую физическую работу, однако приветствовалось, когда домашние были заняты утеплением своего жилища, а хозяйкам разрешалось готовить всякие вкусности. Также было принято ходить друг другу в гости, угощать разносолами, желать счастья, здоровья и добра. Особенно приветствовалось в этот день совершать богоугодные дела: помогать обездоленным, покормить бедняков, подать вкусную еду и денежку просящему.

С этого дня завершалось время хороводов, и начинались посиделки, и именно с Покрова начинался сезон домашнего рукоделия: с этого времени женская половина дома садилась за прялки, ткацкие станции, вышивку и вязание.