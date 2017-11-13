Волгоградские студенты провели первый слет

Студенты ведущих вузов региона провели первый слет. Более 100 активистов встретились на одной площадке, чтобы обсудить идеи для интересных проектов.

ВолГУ, педагогический, медицинский, технический, аграрный университеты, институты культуры и бизнеса, кооперативный университет, Волгоградская государственная академия физической культуры, РАНХиГС не смогли остаться в стороне и делегировали студенческих лидеров для участия в слете.

Фото: ВКонтакте группа "Студенческий совет ВолгГМУ"

Площадки, интерактивы, мастер-классы и коммуникации - все, что нужно для самореализации и совершенствования своих управленческих и творческих навыков.

- Идея провести мероприятие родилась у активной молодежи Волгограда. Городу требовался такой проект, который превратил бы активных юношей и девушек в одну команду, которая в будущем внесет весомый вклад в развитие региона. Так появился слет волгоградских студентов. Формировать единый коллектив начали, скажем так, издалека - с тренингов, практикумов на тему тимбилдинга, лидерства, интересных квестов. В течение нескольких часов с ребятами работали коучеры, спикеры. В общем, мотивация у них точно есть, – рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» один из соорганизаторов студслета Дмитрий Бакаев.

Плотный график и многочасовая программа, похоже, не тяготили участников. Восторженные посты и фотографии в социальных сетях стали тому подтверждением.

Фото: Виктория Кабина, ВКонтакте

Фото: ВКонтакте группа "Студенческий совет ВолгГМУ"