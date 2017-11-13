Волгоградка претендует на всероссийскую премию «Студент года»

В этом году национальную премию «Студент года» в номинации «Гран-при» может выиграть волгоградка. На эту награду претендует Светлана Рябова, студентка четвёртого курса Волгоградского государственного университета.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, девушка уже одержала победу в региональном и заочном этапах конкурса. Теперь она отправится в Крым, где представит Волгоградскую область на федеральном уровне. Светлана будет соревноваться с другими соискателями премии в номинации «Гран-при», в которой награждают наиболее активных учащихся вузов, вносящих самый значительный вклад в развитие молодёжной политики.