Волгоградка претендует на всероссийскую премию «Студент года»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, девушка уже одержала победу в региональном и заочном этапах конкурса. Теперь она отправится в Крым, где представит Волгоградскую область на федеральном уровне. Светлана будет соревноваться с другими соискателями премии в номинации «Гран-при», в которой награждают наиболее активных учащихся вузов, вносящих самый значительный вклад в развитие молодёжной политики.
Среди других номинаций, по которым будет вручаться премия в этом году, — «Студенческий лидер», «Творческая личность», «Молодой учёный» и другие. Напомним, ранее представители Волгограда уже становились лауреатами этой всероссийской награды: к примеру, в 2015 году в номинации «Доброволец года» выиграла студентка ВолГУ Надежда Колодько, а в 2016 году «Журналистом года» стала волгоградка Юлия Редькина.
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