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Волгоградка претендует на всероссийскую премию «Студент года»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградка претендует на всероссийскую премию «Студент года»

Сегодня, 15:48ОбществоНикита ДробныФото: static.videocore.tv
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