В Волгоградской области выберут «Женщину года»

В регионе стартовал первый тур областного конкурса «Женщина года» - он проходит на уровне муниципалитетов и продлится до 28 ноября.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на облкомитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, в ходе первого этапа в городах и районах будут выбраны по одной кандидатуре в каждой номинации.

- Подобный конкурс в таком масштабе проходит впервые, и чтобы полностью охватить все сферы, в которых проявляют себя наши волгоградские женщины, предусмотрено 11 номинаций, - рассказывает начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями управления общественных связей комитета Татьяна Ватутина. - Это номинации в области материнства и детства, и в сфере искусства и культуры, и предпринимательства, и профессионального мастерства.

В ходе первого этапа отбора участниц конкурса различные учреждения направляют в вышестоящее ведомство кандидатуры, которые, на их взгляд, достойны носить гордое звание «Женщина года Волгоградской области». На втором этапе с 29 ноября по 8 декабря ведомства по нескольким критериям - профессиональным заслугам, имеющимся характеристикам, участию в различных конкурсах - отбирают финалисток.

Они встретятся в третьем этапе конкурса, который планируется провести в феврале 2018 года на сцене ДК профсоюзов. По результатам выступлений финалисток и будут определены победительницы областного конкурса в каждой номинации - обладательницы звания «Женщина года Волгоградской области».