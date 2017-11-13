В Волгоградской области выберут «Женщину года»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на облкомитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, в ходе первого этапа в городах и районах будут выбраны по одной кандидатуре в каждой номинации.
- Подобный конкурс в таком масштабе проходит впервые, и чтобы полностью охватить все сферы, в которых проявляют себя наши волгоградские женщины, предусмотрено 11 номинаций, - рассказывает начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями управления общественных связей комитета Татьяна Ватутина. - Это номинации в области материнства и детства, и в сфере искусства и культуры, и предпринимательства, и профессионального мастерства.
В ходе первого этапа отбора участниц конкурса различные учреждения направляют в вышестоящее ведомство кандидатуры, которые, на их взгляд, достойны носить гордое звание «Женщина года Волгоградской области». На втором этапе с 29 ноября по 8 декабря ведомства по нескольким критериям - профессиональным заслугам, имеющимся характеристикам, участию в различных конкурсах - отбирают финалисток.
Они встретятся в третьем этапе конкурса, который планируется провести в феврале 2018 года на сцене ДК профсоюзов. По результатам выступлений финалисток и будут определены победительницы областного конкурса в каждой номинации - обладательницы звания «Женщина года Волгоградской области».
Учредителем регионального конкурса является общественная организация «Волгоградский областной Союз женщин», а заявки на участие принимаются в отделе по взаимодействию с некоммерческими организациями управления общественных связей комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
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