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В Волгоградской области выберут «Женщину года»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области выберут «Женщину года»

Сегодня, 13:58ОбществоНаталья ЖурбинаФото: versiya.info
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