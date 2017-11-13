В Волгоградской области растет заболеваемость сахарным диабетом

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом - он был утвержденный Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году для привлечения внимания к распространению этого заболевания и поисков путей решения этой проблемы.

Дата 14 ноября была выбрана ВОЗ не случайно - в этот день родился канадский физиолог Фредерик Бантинг, открывший возможность использования инсулина в лечении сахарного диабета.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Волгоградской области, сахарный диабет сегодня занимает третье место в списке причин смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. От сахарного диабета страдает 3% населения земного шара, и ежегодно число заболевших возрастает на 5-10%. И Волгоградская область — не исключение в этой статистике.

За 5 лет показатель заболеваемости сахарным диабетом в нашем регионе увеличился на 8%, в том числе инсулинозависимым - на 8,3%, а инсулиннезависимым — на 8,1%. Больше всего заболевших - в Дубовском, Палласовском, Жирновском, Суровикинском, Николаевском, Нехаевском и ряде других районов. В целом в 2016 году в 17 районах области был превышен среднеобластной показатель заболеваемости сахарным диабетом у взрослого населения (273 заболевших на 100 тыс. населения).

Особенно беспокоит специалистов то, что сахарный диабет значительно «помолодел»: за последние три года его стали на 20% чаще выявлять у подростков. По этому показателю региональная статистика превышает среднероссийские цифры, хотя в целом уровень заболеваемости сахарным диабетом в Волгоградской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации: 240,8 человек на 100 тыс. населения.