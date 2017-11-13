В Волгоградской области от гриппа привились более 40 процентов жителей

В понедельник, 13 ноября, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала последние данные по иммунизации населения России от гриппа.

По состоянию на 10 ноября в целом по стране привито свыше 62,7 миллионов человек. Это 43,4% от общей численности населения РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно опубликованной статистке, в Волгоградской области вакцинацию прошли 1 036 953 чел. То есть 40,7% всех жителей региона. С таким показателей мы находимся на 66 месте среди субъектов РФ.

А вот в топ-5 лидеров по охвату вакцинацией населения в регионе вошли: Республика Тыва (55,6%), Краснодарский край (54%), г. Санкт-Петербург (48,4%), г.Москва (48%) и Пензенская область (47%).