В Волгоградской области от гриппа привились более 40 процентов жителей
Сегодня, 09:30ОбществоСтанислав ЛопатинФото: xakac.info
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В понедельник, 13 ноября, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала последние данные по иммунизации населения России от гриппа.
По состоянию на 10 ноября в целом по стране привито свыше 62,7 миллионов человек. Это 43,4% от общей численности населения РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Согласно опубликованной статистке, в Волгоградской области вакцинацию прошли 1 036 953 чел. То есть 40,7% всех жителей региона. С таким показателей мы находимся на 66 месте среди субъектов РФ.
А вот в топ-5 лидеров по охвату вакцинацией населения в регионе вошли: Республика Тыва (55,6%), Краснодарский край (54%), г. Санкт-Петербург (48,4%), г.Москва (48%) и Пензенская область (47%).
Менее успешно кампания по вакцинация от гриппа была проведена в Карелии (39,6%), Дагестане (39%), Псковская область (39%) и Чеченской республике (34%).
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