В Волгограде в роту Почетного караула отберут 80 мотострелков-новобранцев

В мотострелковой бригаде южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгограде проведут отбор военнослужащих, которые пополнят роту Почетного караула.

Около 80 молодых солдат, призванных этой осенью, получат право нести службу в Зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, в роту возьмут только тех, у кого высокий рост, хорошая физическая подготовка и успешные показатели психологического тестирования.

Отобранным в роту Почетного караула новобранцам предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами. Особое внимание будет уделяться занятиям по физической подготовке. В течение первых 3 месяцев в специально оборудованном балетном классе военнослужащих обучат правильной осанке, растяжкам мышц и связок.