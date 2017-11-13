В Волгограде в роту Почетного караула отберут 80 мотострелков-новобранцев
Около 80 молодых солдат, призванных этой осенью, получат право нести службу в Зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, в роту возьмут только тех, у кого высокий рост, хорошая физическая подготовка и успешные показатели психологического тестирования.
Отобранным в роту Почетного караула новобранцам предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами. Особое внимание будет уделяться занятиям по физической подготовке. В течение первых 3 месяцев в специально оборудованном балетном классе военнослужащих обучат правильной осанке, растяжкам мышц и связок.
Стоит отметить, что, помимо караульной службы на Мамаевом кургане, рота Почетного караула обычно принимает участие в различных торжественных мероприятиях в Волгоградской области и на территории ЮВО.
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