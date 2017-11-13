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В Волгограде в роту Почетного караула отберут 80 мотострелков-новобранцев
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде в роту Почетного караула отберут 80 мотострелков-новобранцев

Сегодня, 17:43ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ function.mil.ru
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