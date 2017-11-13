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В Волгограде прокуратура помогла женщине получить жизненно важное лекарство
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Lgoty invalidam ukrainy na lekarstva

В Волгограде прокуратура помогла женщине получить жизненно важное лекарство

Сегодня, 14:48ОбществоНикита ДробныФото: wheelchair.inf.ua
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