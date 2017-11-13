В Волгограде прокуратура помогла женщине получить жизненно важное лекарство

Жительница Волгограда, страдающая тяжёлым заболеванием, добилась получения жизненно необходимого препарата. Для этого ей потребовалось заручиться поддержкой прокуратуры и дождаться решения суда.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, женщина — инвалид третьей группы, и ей необходимо принимать определённое лекарство ежедневно. Согласно закону, препараты, отсутствие которых смертельно опасно для лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны предоставляться им регулярно и бесплатно. Однако прокурорская проверка показала, что минувшим летом волгоградка два месяца подряд была вынуждена приобретать лекарство за собственные деньги.

Поскольку непредоставление жизненно важных препаратов — это явное нарушение правовых норм, прокурор Тракторозаводского района подал иск в суд. Представитель ведомства требовал, чтобы областной комитет здравоохранения немедленно обеспечил женщину-инвалида всеми необходимыми лекарственными средствами и выплатил ей компенсацию.