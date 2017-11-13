В Горьковке философию Платона перевернут с ног на голову
Мероприятие пройдет в формате, определенном Горьковкой как «читательский эксперимент» и будет интересным для тех, кто любит античную литературу, философию и интеллектуальное общение. Организаторы вечера - библиотека им. М. Горького и кафедра философии и социологии Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной библиотеки, участники чтений обсудят диалоги шестой тетралогии Платона «Протагор». В одном из диалогов софист Протагор заверяет, что добродетели можно научиться, приводя в доказательство миф о том, что она уже дана людям Зевсом. Сократ, противник софистики, уверяет, что научить добродетели невозможно. Этот узел античной философии участники эксперимента и будут распутывать.
Погружать в мир платоновской философии, расшифровывать ее, заставлять взглянуть на нее с разных точек зрения будет профессор кафедры философии и социологии ВФ РАНХиГС, доктор философских наук Дмитрий Яворский.
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