В Горьковке философию Платона перевернут с ног на голову

В понедельник, 13 ноября, волгоградцев приглашают в областную библиотеку им. Горького пофилософствовать - здесь в 18:00 состоится проект «Читаем Платона иначе».

Мероприятие пройдет в формате, определенном Горьковкой как «читательский эксперимент» и будет интересным для тех, кто любит античную литературу, философию и интеллектуальное общение. Организаторы вечера - библиотека им. М. Горького и кафедра философии и социологии Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной библиотеки, участники чтений обсудят диалоги шестой тетралогии Платона «Протагор». В одном из диалогов софист Протагор заверяет, что добродетели можно научиться, приводя в доказательство миф о том, что она уже дана людям Зевсом. Сократ, противник софистики, уверяет, что научить добродетели невозможно. Этот узел античной философии участники эксперимента и будут распутывать.