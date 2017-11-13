Россиян призывают заранее оплачивать услуги ЖКХ и получать скидку

В 2018 году в России в тестовом режиме будет запущена новая система предоплаты за коммунальные услуги.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета ЖКХ и ТЭК, нововведение позволит потребителю заранее внести оплату и получить при этом скидку на услуги ЖКХ. Правда, каков будет размер скидки, пока не сообщается - для внедрения новшества потребуется изменение действующего законодательства как в сфере тарифного регулирования, так и в порядке оплаты коммунальных услуг.

При этом Минстрой России заверил, что выбор данной схемы — дело сугубо добровольное, и переводить всех потребителей в обязательном порядке на предоплату не планируется.