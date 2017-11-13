Россиян призывают заранее оплачивать услуги ЖКХ и получать скидку
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета ЖКХ и ТЭК, нововведение позволит потребителю заранее внести оплату и получить при этом скидку на услуги ЖКХ. Правда, каков будет размер скидки, пока не сообщается - для внедрения новшества потребуется изменение действующего законодательства как в сфере тарифного регулирования, так и в порядке оплаты коммунальных услуг.
При этом Минстрой России заверил, что выбор данной схемы — дело сугубо добровольное, и переводить всех потребителей в обязательном порядке на предоплату не планируется.
По словам экспертов, система предоплаты услуг ЖКХ актуальна в период экономического кризиса, она стимулирует людей экономить. Часть жителей будет стараться платить вперед, чтобы тратить меньше. В качестве примера приводится опыт Италии, где используется данная система - по заверениям специалистов, она помогла сократить задолженность. Но насколько и каков был первоначальный уровень задолженности, при этом также не сообщается.
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