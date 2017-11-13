Поднятый бронекатер БК-31 оказался полон оружия, которое исследуют эксперты

Если бы не определенные условности, то команда с бронекатера БК-31 могла бы повторить подвиг защитников дома Павлова.

Напомним, что с высокой долей вероятности установлена картина гибели бронекатера. Ее в своей книге «В аду Сталинграда» описал немецкий артиллерист, обер-лейтенант Виганд Вюстер, который в октябре 1942 года в составе 171 артполка вермахта принимал участие в Сталинградской битве. Он командовал батареей 150-мм гаубиц.

Согласно воспоминанием немецкого офицера команда БК-31 (если это был он) сражалась до последнего. Это подтверждают и работники, обследовавшие бронекатер после подъема. Рычаг был включен на полный вперед, а рядом с пулеметом найдены останки двух человек. Если бы бой проходил на суше, например, катер успел бы причалить к берегу, нет сомнения, что команде судна удалось бы продержаться длительное время, а возможно и выстоять перед натиском фашистского оружия. Дело в том, что красноармейцы на бронекатере были очень хорошо вооружены. Достаточно сказать о поднятых с него четырех не вскрытых оцинкованных ящиках с патронами.

Очистка внутреннего пространства бронекатера еще продолжается – сам он находится на судоверфи в Красноармейском районе Волгограда для восстановления, но из него уже извлечен целый боевой арсенал.

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» директор исторического музея «Наследие» Маргарита Миронова, к слову, именно его специалисты выступили инициаторами подъема БК-31, счет поднятого оружия идет на десятки. Это 11 винтовок, 8 автоматов ППШ, пулемет, 60 гранат и около 10 тысяч патронов. Все взрывоопасные находки переданы специалистам Минобороны для обезвреживания. Что же касается стрелкового оружия, то здесь, прежде чем оно станет экспонатами музея, нужно провести необходимые процедуры.

Мы связались с пресс-службой ГУ МВД региона, где корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» подтвердили поступление в экспертно-криминалистический центр указанных образцов. При этом полицейские отметили, что отдельные единицы стрелкового оружия несмотря на длительное нахождение под водой - в идеальном состоянии, на некоторых прикладах даже не стерлось лаковое покрытие.

Вероятнее всего, будет произведен проверочный «отстрел» винтовок и автоматов, а затем их охолощение. То есть они перестанут быть боевыми и смогут стрелять только холостыми.

По словам директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина, после демилитаризации оружия и боеприпасов экспонаты передадут в музей, а уже после уточнения судьбы всех членов экипажа для волгоградцев будет организована масштабная выставка, посвященная указанным военно-историческим находкам.

Что же касается судьбы катера, то она еще до конца не определена.