Новый алгоритм «Прометей» поможет найти единомышленников в «ВКонтакте»

Появившаяся в социальной сети «ВКонтакте» механика поиска и поддержки интересных авторов и сообществ, которая называется «Прометей», уже показала свои возможности быстро находить для пользователей уникальный контент.

Новый алгоритм обнаруживает интересную информацию и помечает ее значком огня — «Огонь VK». Причем, эту метку могут получить как сообщества, так и отдельные пользователи.

Если автором получен этот самый «Огонь», то соцсеть его информацию будет рекомендовать всем, кто станет интересоваться похожей тематикой, затронутой в материале. Разумеется, это помогает увеличивать количество просмотров.

Метка действует в течение недели. Правда, по желанию потом можно ее продлять. Этой функцией можно пользоваться и в полной версии, и в мобильных приложениях.

Однако для получения метки «Огня» нужно писать уникальные тексты и загружать свое видео, а также качественно оформлять свой контент. Кроме того, отдельным авторам и сообществам все же следует сохранять свою индивидуальность.