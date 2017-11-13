На областном сборном пункте с призывниками провели антинаркотическую беседу
Сегодня, 13:33ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Волгограде областной призывной пункт посетили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону и православные священники.
Они встретились с будущими солдатами и провели для них профилактическую беседу о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятие прошло в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Призывник».
Полицейские напомнили молодым людям об уголовной и административной ответственности за противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков.
А представитель Волгоградской епархии иерей Андрей Коротин рассказал призывникам о ценности человеческой жизни и значимости семьи для молодежи.
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