На областном сборном пункте с призывниками провели антинаркотическую беседу

В Волгограде областной призывной пункт посетили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону и православные священники.

Они встретились с будущими солдатами и провели для них профилактическую беседу о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятие прошло в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Призывник».

Полицейские напомнили молодым людям об уголовной и административной ответственности за противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков.