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На областном сборном пункте с призывниками провели антинаркотическую беседу
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На областном сборном пункте с призывниками провели антинаркотическую беседу

Сегодня, 13:33ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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