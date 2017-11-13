Итоги недели: два по 100, заезжий блогер, Кубок мундиаля и эхо войны

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Безусловно, одной из главных тем минувшей недели стало празднование 100-летия Октябрьской революции. В Волгограде к этому юбилею подошли с размахом – сразу несколько тематических выставок, вплоть до костюмированных дефиле. Но многие ждали – что же предпримут местные коммунисты, авторитет которых среди волгоградцев еще лет десять назад был очень высок, а область иначе, как «красным поясом» не называли. Стоит отметить, что и в 1917 году позиции большевиков в Царицыне были сильны, им даже удалось взять власть мирным путем значительно раньше, чем в Петрограде.

Фото: Мемориально-исторический музей

7 ноября в Волгограде все свелось к традиционному митингу. Коммунистов на площади Ленина приветствовали единомышленники в будённовках и «красноармейских» шинелях. И, несмотря на праздничное настроение, многие митингующие держали в руках красные флаги и плакаты не только с лозунгами вековой давности «Землю крестьянам», но и с более актуальными призывами за сохранение бесплатной медицины. Коммунисты также вспомнили «уроки Ленина», призвали беречь память о прошлом и оставили послание потомкам.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

«Рождённая революцией» - так мы привычно говорим о советской милиции. Однако, о какой революции идёт речь? Ведь «народная милиция с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления» была создана после Февральской революции еще 7 марта 1917 года. Но День советской милиции, а ныне День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, традиционно отмечается в день принятия одного из первых решений советской власти после Октябрьской революции. 28 октября 1917 года (10 ноября) Наркомат внутренних дел принял постановление «О рабочей милиции».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В Волгограде в этот день на площади Павших борцов с профессиональным праздником личный состав ГУ МВД России по региону и войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области поздравили губернатор Андрей Бочаров и начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В этот же день в областном Главке МВД прошла традиционная встреча с семьями стражей порядка, погибших при выполнении служебных обязанностей. Встреча завершилась возложением цветов к стеле памяти «Солдатам правопорядка».

Фото: 34.мвд.рф

В день столетия органов правопорядка сотрудникам полиции пришлось нести усиленное дежурство в вечернее время. Аккурат на «день милиции» в Волгограде был санкционирован митинг сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционный блогер прибыл в город-герой рано утром. По словам очевидцев, Алексей Навальный вёл себя скромно и сдержанно. Позже он был замечен на Набережной имени 62-й Армии, где прогуливался вместе с несколькими единомышленниками. «Экскурсия» Навального по центру города оказалась недолгой: уже в 13:00 блогер вышел в эфир на радио «Эхо Москвы—Волгоград».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

От ответа на вопрос ведущей о том, известна ли оппозиционеру текущая политическая повестка Волгограда, Алексей Навальный технично уклонился. При этом он назвал себя «нормальным федеральным политиком».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Вечером на площадь перед «Царицынской оперой» на встречу с «федеральным политиком» пришло около 600 волгоградцев. В чём-то акция больше напоминала рок-концерт: перед началом митинга Навальный «вышел в народ», пожал руки своим сторонникам, а позже активно общался с горожанами уже со сцены. Он перешёл к местным темам, обрушившись с резкой, – и далеко не во всём обоснованной, – критикой на власти Волгограда и области. При этом познания оппозиционера о ситуации в Волгоградской области ограничивались поверхностным знакомством с материалами местных СМИ. Зато оппозиционный блогер вполне публично умудрился оскорбить волгоградского губернатора.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Отметим, что куда более пристальное внимание волгоградцы обратили на еще одно важное событие недели. И здесь уже количество участников публичных акций исчислялось десятками тысяч. Конечно же, речь идет о самой народной игре – футболе. 8 ноября в Волгоград прибыл Официальный кубок чемпионата мира 2018. Сначала главный трофей мундиаля продемонстрировали журналистам, а затем состоялась торжественная церемония на стадионе «Волгоград Арена», где в июне 2018-го состоятся 4 игры отборочного тура чемпионата.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В городе Официальный кубок чемпионата мира по футболу пробыл до 12 ноября. Его представляли на 6 площадках, где волгоградцы смогли вблизи увидеть трофей и сфотографироваться с ним - это академия физической культуры, ФОК «Молодежный» Кировского района, ФОК «Спартанец» Тракторозаводского района, лицей № 5, ТРК «Комсомолл», парк «Семейный» в Дзержинском районе.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

И волгоградцы не упустили такую возможность. Люди занимали очередь с раннего утра, и уже к обеду ее протяженность составляла несколько километров. Чтобы поместиться в холле ТЦ, пришедшие выстраивались извилистой змейкой. Ради исторической фотографии для семейного альбома многие ждали по несколько часов.

На этой неделе завершился подъем советского бронекатера БК-31, который был подбит немецкими артиллеристами 9 октября 1942 года. Катер затонул в районе воложки Куропатка возле острова Голодный.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Состояние конструкции бронекатера, как и ожидалось, оказалось очень хрупким. Несмотря на усилия водолазов и других специалистов по подъему судна, «положить» его на баржу единым целым оказалось невыполнимой задачей. Процедура подъема началась еще утром 5 ноября. А до этого водолазы и специалисты компании «Монолитстрой-Холдинг» несколько недель вели подготовительные работы. В первый день удалось приподнять катер со дна, но, к сожалению, он фактически развалился на части. Сложная техническая процедура была закончена ночью 8 октября, а к 6 утра баржа доставила бронекатер БК-31 на судоремонтный завод.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

В общей сложности на катере обнаружили останки 12 или 13 человек. Их точное число назвать пока тяжело. Источник информагентства «НовостиВолгограда.ру» считает, что только часть останков принадлежит экипажу бронекатера. Эксперт уверен, что экипаж сражался до последнего момента — в машинном отделении был установлен режим «полный вперед», а в бронированной башне находились два матроса, их останки были обнаружены во время операции по подъему катера.

Фото: waralbum.ru

По всей видимости гибель БК-31 описана в книге «В аду Сталинграда» немецкого артиллериста, командира батареи 150-мм гаубиц Виганда Вюстера. В своих мемуарах он описал артдуэль с русской канонерской лодкой как раз 9 октября 1942 года. Немцы пристреляли узкую протоку, по которой каждый день ходила лодка, и прицельным огнем поразили ее.