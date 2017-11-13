Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Активист: из-за выбросов завода камеры заключенных превратились в пыточные
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 4af42e793969ab859e549297e4e24a88 v

Активист: из-за выбросов завода камеры заключенных превратились в пыточные

Вчера, 18:43ОбществоВиталий КошелевФото: Алексей Ульянов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?