Активист: из-за выбросов завода камеры заключенных превратились в пыточные

В заволжском Ленинске на небольшой территории уместились сразу два крупных учреждения УФСИН по Волгоградской области – женская колония ФКУ ИК-28 и СИЗО №5. Общее число осужденных и арестованных, которые здесь содержатся - около 800 человек, плюс 250 сотрудников исправительных учреждений.

Вот уже второй год все они, невзирая на статус – заключенный ли или вольный человек, мучаются от загрязненного воздуха, рассказывает корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» активист Алексей Ульянов, который с недавнего времени является членом общественного совета при УФСИН по Волгоградской области. Казалось бы, Волго-Ахтубинская пойма, дыши полной грудью себе на здоровье, однако глубокий вдох при определенном направлении ветра здесь чреват першением в горле, кашлем, головной болью, головокружением и даже удушьем, продолжает активист. Все вышеперечисленное характерно для выбросов после нефтепереработки. При этом в женской колонии нередки ситуации, когда заключенные, сидящие в камере с единственным окном, не рискуют открыть его из-за ужасного запаха с улицы, продолжает Алексей Ульянов.

По указанным фактам общественный активист уже обратился в несколько надзорных ведомств.

Кроме того, с помощью аэросъемки Алексей Ульянов получил визуальные доказательства других нарушений. Например, на фото с квадрокоптера, которые редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» публикует ниже, по словам Ульянова, видны следы утилизации отходов с явным игнорированием санитарных и природоохранных норм. Речь о следах, очень похожих на нефтяные лужи.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, заявление от Ульянова действительно поступило, кроме того в надзорном ведомстве уже лежат заявления нескольких жителей Ленинска с жалобами на выбросы с предприятия ООО «Росстройинвест». Их дома находятся на расстоянии в несколько сотнях метров от завода. По закону на проверку подобных заявлений у надзорного ведомства есть месяц. Выездная инспекция уже была проведена, для мониторинга состояния окружающей среды привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха и сейчас исследуют их на наличие вредных веществ.

В пресс-службе УФСИН региона корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали, что проблема с чистотой воздуха в ФКУ ИК-28 и СИЗО №5 действительно существует. Но неприятный запах возникает периодически, когда со стороны рядом расположенного предприятия подует ветер. Возможно, именно поэтому нарушения, если они есть, зафиксировать непросто.