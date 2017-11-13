19 ноября над Калачевским районом пролетят фронтовые бомбардировщики Су-24М

Готовясь к празднику, летчики в настоящее время продолжают отрабатывать групповые полеты на малых высотах на скорости до 900 км/час.

Во время праздника, который состоится в ближайшее воскресенье в Калачевском районе, в небе над набережной поселка Пятиморск пролетят четыре бомбардировщика оперативно-тактической авиации.

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