19 ноября над Калачевским районом пролетят фронтовые бомбардировщики Су-24М
Сегодня, 12:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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19 ноября в мероприятии, посвященном 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, примут участие экипажи боевых самолетов Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.
Во время праздника, который состоится в ближайшее воскресенье в Калачевском районе, в небе над набережной поселка Пятиморск пролетят четыре бомбардировщика оперативно-тактической авиации.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, зрители увидят фигуры высшего пилотажа. Экипажи Су-24М их выполнят в сомкнутом боевом порядке.
Готовясь к празднику, летчики в настоящее время продолжают отрабатывать групповые полеты на малых высотах на скорости до 900 км/час.
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