Юбилей Сталинградской Победы регионы страны отметят всероссийским квестом
Об этом руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила накануне на пресс-конференции, посвященной старту конкурса «Послы Победы. Сталинград».
Напомним, что идея проведения квеста принадлежит лидеру волгоградских волонтеров Анастасии Шейкиной. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на всероссийском молодёжном форуме «Таврида» этот проект получил максимальный грант в 300 тысяч рублей.
На пресс-конференции в Москве было также объявлено о начале отбора добровольцев для организации празднования юбилея Сталинградской Победы. Принять участие в конкурсе «Послы Победы. Сталинград» может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, не только из России, но и других стран, сообщили в региональном комитете молодежной политики. Заявки принимаются на сайте волонтерыпобеды.рф. 200 лучших волонтеров уже в январе прибудут в Волгоград для обучения.
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