Юбилей Сталинградской Победы регионы страны отметят всероссийским квестом

Около 40 тысяч человек примут участие во всероссийском историческом квесте «Сталинградская битва», который пройдет во всех регионах страны в рамках празднования 75-летия победы на Волге.

Об этом руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила накануне на пресс-конференции, посвященной старту конкурса «Послы Победы. Сталинград».

Напомним, что идея проведения квеста принадлежит лидеру волгоградских волонтеров Анастасии Шейкиной. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», на всероссийском молодёжном форуме «Таврида» этот проект получил максимальный грант в 300 тысяч рублей.