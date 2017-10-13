Волгоградским студентам в Сбербанк только с карточками?

В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратились студенты одного из вузов города. Они сообщили, что около месяца назад в одном из отделений Сбербанка лично столкнулись с отказом принимать к оплате наличные.

На Рокоссовского, 54 молодые люди пришли внести плату за общежитие. Первокурсники отдали в окошко квиток и уже было приготовили наличку...

- «Наличными оплата у нас практически не принимается, через карту, пожалуйста», - вдруг слышим мы. Лично я опешил. Нам по 18 лет - зарплатного или личного «пластика», конечно же, у нас нет. Ирония в том, что на тот момент в университете готовилась карта для зачисления стипендии, но ее выдали в середине сентября, а за общежитие платили в начале месяца, - рассказывает один из участников беседы.

Просрочка — и начинают «капать» пени. Даже за небольшое количество календарных дней может набежать хорошая сумма для студента. Вот и у наших героев бюджет оказался скромным и ограниченным, и допустить дополнительные траты они не могли.

- Ситуация показалась безвыходной. Стали спрашивать сотрудницу — что же делать. На что нам ответили: «Надо оформлять карту, а пока в порядке ИСКЛЮЧЕНИЯ деньги у вас примем к оплате обязательного платежа». Конечно, быть «исключительными» приятно, но попасть в такую историю — ужасно. Выбора нет, - делится с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» один из молодых людей.

Под влиянием стрессовой ситуации первокурсники все же оформили две банковские карты — решили перестраховаться. При регистрации денег с новых клиентов не взяли, а вот содержание в год обошлось бы в 150 рублей.

После серьезного разговора с родителями о целесообразности «приобретения», первокурсники вновь вернулись в Сбербанк, чтобы закрыть счет. За услугу денег не взяли, вопросов лишних не задавали.

Кстати, молодые люди решили позвонить в редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» после увиденной на нашем сайте публикации «Личные наличные: в Сбербанке волгоградец не смог оплатить квитанцию за детсад».

- Мы думали, что одни такие, а оказывается есть еще, кто сталкивался в городе с такой проблемой. Решили поделиться своей историей — народ должен знать и быть подкован, чтобы не сглупить, как мы с картами, - заключили студенты.