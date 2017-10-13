Волгоградские школьники побывают на ведущих предприятиях региона

На следующей неделе, с 16 по 20 октября, волгоградские школьники и студенты ссузов примут участие в акции «Неделя без турникетов». Они побывают на крупнейших промышленных предприятиях региона и познакомятся с их работой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, акция проводится уже в четвёртый раз. С каждым годом количество предприятий, участвующих в ней, растёт — соответствующие заявки подали уже свыше двадцати индустриальных организаций. Среди них — Волжский трубный завод, «Волгограднефтемаш», «Волжский Оргсинтез», «Каустик» и другие.

Главная цель акции — повышение престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодёжи. В ходе «Недели без турникетов» школьники и студенты получают базовые знания о востребованных профессиях и налаживают контакты с потенциальными работодателями.