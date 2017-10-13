Волгоградские школьники побывают на ведущих предприятиях региона
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, акция проводится уже в четвёртый раз. С каждым годом количество предприятий, участвующих в ней, растёт — соответствующие заявки подали уже свыше двадцати индустриальных организаций. Среди них — Волжский трубный завод, «Волгограднефтемаш», «Волжский Оргсинтез», «Каустик» и другие.
Главная цель акции — повышение престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодёжи. В ходе «Недели без турникетов» школьники и студенты получают базовые знания о востребованных профессиях и налаживают контакты с потенциальными работодателями.
Напомним, по данным регионального комитета промышленности и торговли, к 2023 году волгоградские промышленные предприятия будут нуждаться в 20 тысячах специалистов.
+7 937 708 14 50