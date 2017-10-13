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В Волгоградской области предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха
Сюжеты:
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Ustanovka

В Волгоградской области предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха

Сегодня, 10:20ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба комитета экологии и природных ресурсов Волгоградской области
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