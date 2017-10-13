В Волгоградской области предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха

Компания ООО «Транс-Логистик», эксплуатирующая асфальтобетонный завод в Михайловке, заплатит 62 тысячи рублей за загрязнение окружающей среды. Предприятие уличили в работе без необходимых документов и вредных выбросах в атмосферу.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, инспекторы облкомприроды обратили внимание на асфальтобетонную установку на въезде в Михайловку после ряда жалоб местных жителей. Экологи выяснили, что в этом году завод, производящий до 40 тонн асфальтобетонной смеси в час, приобрела компания «Транс-Логистик». При этом новые владельцы предприятия не стали переоформлять природоохранную документацию и продолжали пользоваться разрешениями, которые получил в Росприроднадзоре прежний собственник.

При этом, по мнению специалистов, новое руководство завода изменило технологию производства на более опасную: именно после смены собственника жители Михайловки стали массово жаловаться на загрязнённый воздух. С мая по сентябрь предприятие произвело порядка 200 тонн асфальтобетона; всё это время в атмосферу выбрасывались вредные вещества.

За отсутствие разрешительных документов и загрязнение воздуха компании назначен штраф. Организацию также обязали до конца октября подготовить новую природоохранную документацию и изменить технологию производства так, чтобы она не ставила под угрозу здоровье горожан.