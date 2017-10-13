В регионе начинается сезон осенних дождей и туманов
Сегодня, 16:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: You-toy.ru
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В Волгоградской области в предстоящие выходные осень полностью вступит в свои права.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, 14 и 15 октября в регионе ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, туманы и небольшое понижение температуры. В субботу днем будет +10...+15ºС, в воскресенье - на пару градусов похолодает. Однако заморозков еще не ожидается, и даже ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +3...+8ºС.
Такая же погода ожидается в выходные и в Волгограде - небольшие туманы по утрам, днем кратковременные дожди, днем воздух прогреется до +12... +15ºС.
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