В музее-панораме волгоградцы увидят канаты, удерживающие Родину-мать

13 октября в музее-панораме «Сталинградская битва» начала свою работу выставка «Главная высота России. Подвиг, высеченный в камне». Она посвящена 50-летию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» и организована при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

На выставке, подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва», представлены этапы большого, почти 9-летнего пути по строительству самого известного в мире памятника-ансамбля, посвященного событиям Второй мировой войны. Это эскизы и варианты проектов скульптурных групп мемориала, фотографии, запечатлевшие разные периоды большой стройки, а также инструменты, спецодежда и снаряжение строителей.

Особый интерес представляют приборы, при помощи которых в свое время следили за состоянием главного монумента мемориального комплекса - скульптуры «Родина-мать зовет!». Это отметчик времени, цифропечатающее устройство, осциллограф, измеритель направления ветра, частометр электронносчетный, манометр. Есть на выставке и предметы, которые обычно скрыты от глаз посетителей Мамаева кургана и доступны только специалистам и журналистам, которым лишь иногда разрешают попасть в святая святых - внутрь Родины-матери.

- Сейчас проходит реконструкция монумента, и нам для выставки передали часть замененного каната, который удерживает изнутри каркас статуи, - рассказывает заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. - Конечно, это лишь фрагмент, но даже по нему можно составить общее впечатление - ведь таких канатов внутри монумента больше ста.

Светлана Аргасцева Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Постановление о начале строительства мемориального комплекса было принято в 1958 году. Однако первый памятник на Мамаевом кургане был воздвигнут задолго до этого, по инициативе самих бойцов в далеком военном феврале 1943 года.

- Бойцы 284-й стрелковой сибирской дивизии на Мамаевом кургане занимались захоронением, - рассказывает Светлана Аргасцева. - На большой братской могиле был установлен высокий - метров 10- памятник. Причем, он был создан из подручных материалов, к нему даже были прикреплены настоящие винтовки и автоматы. Но не это главное, а то, что появилась сама идея — увековечить память павших на Мамаевом кургане. На открытии памятника бойцы провели митинг, на котором прозвучали слова, что победа будет за нами и здесь вырастет прекраснейший город и будет памятник. Так оно все и произошло.

Конкурсы на проект мемориала проводились с 1945 по 1955 годы - руководство страны тщательно отбирало лучший, который бы в полной мере передал глубину подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В результате реализовывать масштабный проект было поручено Евгению Вучетичу, который возглавил авторский коллектив из скульпторов, архитекторов, инженеров.

Закладка мемориала состоялась в день 15-летия победы под Сталинградом - 2 февраля 1958 года. Стройка стала одним из основных объектов для города и всей страны. Специально для возведения комплекса создавались целые предприятия - например, по изготовлению бетона. Гениальные идеи Вучетича воплощали в жизнь сотни людей. Двое из них пришли на выставку, посвященную юбилею мемориала - это волгоградцы Александр Николаевич Варнавский и Николай Иванович Синяков.

- Я участвовал в земляных работах, которых было великое множество: от подножия, вводной композиции и до монумента, - вспоминает Николай Иванович Синяков. - Также я принимал участие в устройстве Аллеи пирамидальных тополей. И, знаете, когда я проезжаю мимо Мамаева кургана, то меня всегда переполняет искренняя гордость за то, что я принимал участие в этой великой стройке.

Николай Иванович Синяков Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Полковник в отставке Александр Николаевич Варнавский был командиром подразделения, которое занималось строительством мемориала на Мамаевом кургане. Он работал на всех объектах с самого начала строительных работ до их завершения.

- Я до сих пор помню — какое колоссальное количество боеприпасов мы находили, - вспоминает Александр Иванович. - Это и снаряды, и мины, и бомбы. Но знаете, несмотря на масштаб стройки, непростые условия работы, у нас за все время возведения мемориала не произошло ни одного серьезного случая. На строительстве Мамаева кургана не было травм, потерь и чрезвычайных происшествий.

Александр Николаевич Варнавский Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru