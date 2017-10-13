В мастерской Малкова научатся лепить символ Древней Греции - лист аканта
На нем все желающие будут учиться лепить из глины рельеф листа аканта - один из наиболее часто встречающихся элементов классического декора. Резной лист с выпуклыми прожилками можно увидеть на старинных капителях, фризах, розетках. Мотив возник на основе стилизации листа растения акант, который в Древней Греции считался символом жизнестойкости и преодоления трудностей.
Занятие в «Малковке» проведет представителем династии скульпторов Волгограда Виктория Чаплыгина. Ее отец — известный мэтр, народный художник России Петр Чаплыгин, а сама Виктория является членом Союза художников России, профессором кафедры декоративно-прикладного искусства ВГИИК, участницей различных региональных, зональных и республиканских выставок и международных проектов. В 2013 году она стала победителем Международного конкурса скульптуры, состоявшегося в Германии, в номинации «Классическая скульптура».
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