В мастерской Малкова научатся лепить символ Древней Греции - лист аканта

15 октября в 12:00 в музее-мастерской Петра Малкова в Волжском состоится первое занятие скульптурной студии под руководством Виктории Чаплыгиной.

На нем все желающие будут учиться лепить из глины рельеф листа аканта - один из наиболее часто встречающихся элементов классического декора. Резной лист с выпуклыми прожилками можно увидеть на старинных капителях, фризах, розетках. Мотив возник на основе стилизации листа растения акант, который в Древней Греции считался символом жизнестойкости и преодоления трудностей.