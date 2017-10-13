В День единого приема у приставов волгоградцы погасили долгов на миллион

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области накануне состоялся День единого приема граждан. С вопросами по своим и чужим долгам к госслужащим обратилось более 900 человек.

Чаще всего обращения волгоградцев были связаны с взысканием алиментных платежей, а также снятием ареста со счетов должников.

Все обращения граждан были взяты на контроль, по ним будут даны ответы в установленный законодательством срок, сообщили ИА «Новости Волгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.