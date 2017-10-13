В День единого приема у приставов волгоградцы погасили долгов на миллион
Сегодня, 17:06ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области/ r34.fssprus.ru
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области накануне состоялся День единого приема граждан. С вопросами по своим и чужим долгам к госслужащим обратилось более 900 человек.
Чаще всего обращения волгоградцев были связаны с взысканием алиментных платежей, а также снятием ареста со счетов должников.
Все обращения граждан были взяты на контроль, по ним будут даны ответы в установленный законодательством срок, сообщили ИА «Новости Волгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
В ведомстве также отметили, что в ходе приема 179 граждан по исполнительным производствам оплатили свои долги в полном объеме на сумму 998 тысяч рублей.
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