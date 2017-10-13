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В День единого приема у приставов волгоградцы погасили долгов на миллион
Сюжеты:
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В День единого приема у приставов волгоградцы погасили долгов на миллион

Сегодня, 17:06ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области/ r34.fssprus.ru
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