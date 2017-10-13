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Уик-энд: Покров, грибная охота, мультимедийный Ван Гог и «Консервация лета»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Уик-энд: Покров, грибная охота, мультимедийный Ван Гог и «Консервация лета»

Сегодня, 17:36ОбществоФото: novostivolgograda.ru
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