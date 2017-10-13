Уик-энд: Покров, грибная охота, мультимедийный Ван Гог и «Консервация лета»

14 и 15 октября в Волгоградской области состоится немало интересных и разноплановых мероприятий. ИА «НовостиВолгограда.ру» представляет самые яркие из них: выбирайте, что вам по душе и по вкусу!

На субботу, 14 октября, приходится один из самых почитаемых в православии праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в храмах верующие молятся о защите своего дома, о семейном благополучии и достатке. По народному поверью, девушки, мечтающие выйти замуж, должны в этот день первыми прийти в храм и поставить свечку перед иконой Богородицы.

Празднику Покрова посвящены ряд мероприятий, которые пройдут в Волгограде. Так, 14 октября в 11:00 в Кировском районе на территории новой ярмарки пройдет большой праздник урожая с народными гуляниями для детей и взрослых.

Фото: Sueveriya.ru

В 16:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится этнографическая программа «Раз в покровский вечерок…», в ходе которой волгоградцы смогут посетить русскую избу, познакомиться с традициями и приметами праздника, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега «Колокольчик».

Любители «тихой охоты» могут отправиться в Чернышковской район, где 14 октября в природном парке «Цимлянские пески» состоится открытый чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник». Грибники будут соревноваться в 4-х номинациях, а победители будут определены путем взвешивания собранных трофеев.

Фото: vk.com/sarepta

Любителей экстрима заинтересует VIII этап открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотоциклетному кроссу 2017 года. Он пройдет в парке «Волжский» с 11:00 часов. В соревнованиях примут участие спортсмены в классах «50 см. куб», «65 см. куб», «Open» и «Мастер». А 15 октября любителей скорости и драйва ждут в Светлом Яре, где в 12 часов начнутся аналогичные состязания мотоциклистов.

Фото: sport1-parade2016.rhcloud.com

Если вы ценитель прекрасного, то не пропустите открытие мультимедийной выставки «Винсент Ван Гог: оживающие полотна». Она будет работать в ТРЦ «Акварель» ежедневно с 10:00 до 22:00 часов с 14 октября по 14 января. Зрители, попав в экспозиционное пространство, будут окружены огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, которые оживут прямо на глазах. Знакомые сюжеты картин перейдут в режим динамики: будут летать стаи птиц, опадать лепестки цветов, закрутятся мельницы. Огромные яркие изображения, расположенные на стенах и даже на полу, перенесут зрителей в творческий мир гениального Ван Гога, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, к его неповторимому стилю, колориту и живописной технике. Новая экспозиция интересна еще и тем, что зрители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени. И еще один плюс выставки — нет запретов на фото- и видеосъемку.

Фото: dsd3rmhotmx78.cloudfront.net

В субботний день в Центральном концертном зале Волгограда пройдет еще одно яркое мероприятие - XIV фестиваль корейской культуры. Волгоградцы смогут посетить выставку-ярмарку, кулинарное шоу, фотосессии, мини-концерт, конкурсы и многое другое. Особенностью мероприятия является то, что каждый желающий сможет примерить национальные традиционные костюмы жителей Кореи – ханбок. Начало фестиваля в 11:30.

Фото: Фото: Анатолий Заммер/ Организаторы Выставки "Винсент Ван Гог"

15 октября волгоградцев приглашают окунуться в историю. В этот день на Мамаевом кургане, на Площади героев, состоится митинг, посвященный 50-летию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Он напомнит собравшимся об историческом митинге, который проходил здесь полвека назад, в день торжественного открытия комплекса,признанного самым значительным мировым памятником военной истории и одним из семи чудес России. Мероприятие станет кульминацией юбилейных торжеств, посвященных юбилейной дате комплекса со дня его открытия. Также в этот день музеи России станут участниками флешмоба: на своих страничках в соцсетях они будут публиковать информацию об экспонатах из своих коллекций, так или иначе связанных с историей мемориального комплекса, информацию о проектировании, строительстве и нынешнем дне Мамаева кургана. Все публикации будут объединены тэгами акции #Мамаевкурган50 и #главнаявысотаРоссии50 со ссылками на официальные аккаунты музея-заповедника «Сталинградская битва» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram.

Фото: stalingrad-battle.ru

А завершится уик-энд яркими проводами лета - осень, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», уже полностью вступает в свои права. В воскресенье, 15 октября, в центре Волжского пройдет фестиваль «Консервация лета», на котором садоводы и фермеры представят свою продукцию. Этим мероприятие жители города нестандартно закроют нынешний дачный сезон. Фестиваль начнется в 11 часов на центральной аллее парка «Волжский», и посетители смогут пройтись по «Улице Варенья», «Сквере Яблоневом» и посетить «Фруктовый стадион». Кульминацией состязаний станет Арбузное многоборье.