Снос «Петровского рынка» в Волгограде: каждый прав и все виноваты?

В Волгограде разгорается очередной скандал, связанный с уличной торговлей. В Советском районе ликвидируется так называемый «Петровский рынок» на проспекте Университетском.

Предприниматели, работающие на этой территории, жалуются, что их выгоняют на неблагоустроенную площадку, а местная администрация настаивает, что торговать на прежнем месте нельзя по закону.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы предпринимателей «Петровского рынка», территория на проспекте Университетском, 62а находилась под управлением ООО «Альбатрос». Эта компания предоставляла торговые места в аренду местным торговцам. В июне администрация Советского района расторгла с «Альбатросом» договор в одностороннем порядке — и с этого момента у работающих на рынке коммерсантов начались проблемы.

Фото: инициативная группа предпринимателей рынка "Петровский"

— Нас ещё в июне поставили в известность о том, что договор расторгнут, и придётся переезжать. Предложили площадку по соседству, на проспекте Университетском, 64а. Глава районной администрации Шафран Тепшинов утверждал, что мы сможем туда переехать, как только территорию благоустроят, обещал, что к 1 сентября всё уже запустят и построят, — рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Мария, представитель группы предпринимателей, торгующих на ликвидируемом рынке. — У нас всё благоустроено: уложена брусчатка, стоят новые утеплённые торговые павильоны, где свежие продукты можно продавать даже зимой. Мы хотели переехать на площадку с аналогичными условиями. В августе встречались с главой района на участке, где собираются открыть новую ярмарку — там была голая земля и стоял один-единственный павильон. Договорились, что нам, несмотря на расторжение договора с «Альбатросом», дадут спокойно доработать на прежнем месте до декабря, а уже потом перебраться на новую площадку, которую к тому моменту должны были доделать.

Однако вскоре всё изменилось. По словам предпринимателей, произошла провокация: некий только что зарегистрированный пользователь разместил в соцсети «ВКонтакте» снимок заплесневелой сырокопчёной колбасы, якобы приобретённой на «Петровском рынке». Снимок разошёлся по тематическим сообществам, о нём написали несколько местных СМИ, и отношение администрации к торговцам сразу же резко изменилось. Глава района потребовал, чтобы до 17 октября все арендаторы покинули территорию рынка — несмотря на то, что предложенная в качестве компенсации новая площадка ещё не готова к эксплуатации.

По словам предпринимателей, на новой ярмарке построены всего четыре павильона, куда уже въехали самые расторопные коммерсанты. Остальная территория не благоустроена, там отсутствуют коммуникации и ветеринарная лаборатория. Торговцы жалуются и на неприемлемые условия договоров, которые им предлагают заключить на новом месте: их не устраивает слишком высокая плата за электричество и необходимость обеспечивать за свой счёт практически всё — от мер противопожарной безопасности до охраны. Коммерсанты утверждают, что далеко не каждый из них справится с возросшей денежной нагрузкой, тем более что аренда одного торгового места обойдётся в 18 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: инициативная группа предпринимателей рынка "Петровский"

— Почти все наши предприниматели торгуют сами, наёмных работников почти ни у кого нет. За счёт этого у нас всегда были самые низкие цены в районе. К нам приезжали из отдалённых посёлков, из других районов, регулярно делали покупки пенсионеры и инвалиды из дома престарелых. Когда мы сообщили, что наш рынок закрывают, люди сами нас поддержали: мы собрали 2,5 тысячи подписей за сохранение «Петровского», — говорит Мария. — Мы прекрасно понимаем, что с правовой точки зрения на прежнем месте торговать уже нельзя, но идти нам некуда, на новой площадки условий для нормальной работы нет.

У представителей районной администрации иной взгляд на проблему. Они утверждают, что делают всё возможное, дабы обеспечить легальный переезд предпринимателей на другие площадки. На днях чиновники провели встречу с арендаторами «Петровского рынка» и даже пообещали помочь им с перевозкой товара на новое место — лишь бы все коммерсанты освободили территорию, где уже с 17 октября начнётся снос павильонов.

По словам регионального уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой, торговцы, которые сейчас занимают «Петровский рынок», лукавят, говоря, что им не оставили выбора. На самом деле вместо одной компенсационной площадки им предоставили целых пять.

— Я не увидела конструктивного подхода к решению проблемы со стороны предпринимателей. Насколько мне известно, в качестве альтернатив районная администрация озвучивала пять площадок. Но представителям бизнеса была интересна только одна, находящаяся в ста метрах от прежней, и они требовали предоставить им места именно там, причём в ультимативной форме. Моя задача в данном случае — занять предельно независимую позицию, тем более что в данном случае речь фактически идёт о споре хозяйствующих субъектов, и бизнес-омбудсмен не имеет законного права как-либо вмешиваться в такие ситуации. Я могу лишь предоставить общие рекомендации, — подчеркнула Ольга Устинова. — Предпринимателям, которые работают на этом участке, о расторжении договора с арендодателем было известно заранее. Они прекрасно понимали, что им всё равно придётся оттуда уйти — вероятность, что предприниматели легально останутся на этой территории, составляет от силы 0,5%. С их стороны было бы правильно сразу же заключить с администрацией договор о намерениях, однако они этого не сделали. Поэтому то, чем они занимаются сейчас, фактически является несанкционированной торговлей. Даже для перехода на нестационарную форму торговли предпринимателям придётся сначала освободить площадку и дождаться, когда их внесут в схему размещения нестационарных торговых объектов.

По словам бизнес-омбудсмена, отдельные предприниматели, которые сейчас работают на этой территории, заняли предельно конфликтную позицию и не хотят идти на компромисс, а серьёзный бизнес так не рассуждает.

Фото: пресс-служба администрации г. Волгограда

Действительно, с правовой точки зрения торговлю на так называемом «Петровском рынке» больше вести нельзя — и многие коммерсанты сами это понимают. Устные, документально не зафиксированные договорённости с властями об отсрочке «переезда» никакой юридической силы не имеют. Аргумент районной администрации о том, что есть ещё четыре «запасных» площадки, тоже выглядит вполне резонным — однако сами предприниматели утверждают, что предложенные варианты им категорически не подходят. Компенсационные места власти выделили либо на окраинах, — в посёлках Горном и Максима Горького, — либо там, где невозможно вести круглогодичную торговлю.

По словам предпринимателей, ярмарка в посёлке Горького крайне неудобно расположена, в посёлке Горном — недостаточно благоустроена и ориентирована только на торговлю овощами. Торговый комплекс «СМАЛС» готов выделить «переселенцам» до тридцати мест, однако там нельзя будет работать зимой. Наконец, владельцы четвёртой предложенной площадки просто отказываются предоставлять места предпринимателям «со стороны»: они заявили, что готовы принять только продавцов мяса и колбасных изделий, а в торговцах свежими фруктами не нуждаются. В такой ситуации многие коммерсанты действительно оказываются поставлены перед непростым выбором — нарушать закон и вести нелегальную торговлю или сворачивать бизнес.