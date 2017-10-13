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Коммунальщики Волгограда не хотели заключать контракт на благоустройство парка
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Коммунальщики Волгограда не хотели заключать контракт на благоустройство парка

Сегодня, 11:03ОбществоНикита ДробныФото: event.ru
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