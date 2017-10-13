Коммунальщики Волгограда не хотели заключать контракт на благоустройство парка

Накануне Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области вынесло решение о назначении административного штрафа директору МБУ «ЖКХ Дзержинского района». Руководитель коммунального предприятия уклонялся от заключения контракта с победителем торгов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, коммунальщики искали подрядчика, готового заняться благоустройством парка Героев-лётчиков возле торгового комплекса «Парк Хаус». Аукцион проходил в электронной форме. Однако победитель торгов столкнулся с необычной ситуацией: заказчик всячески уклонялся от заключения контракта.

Сначала компания, выигравшая аукцион, направила в МБУ ЖКХ протокол разногласий, однако коммунальное предприятие документ проигнорировало. Тогда подрядчик обратился в УФАС. Антимонопольное ведомство установило, что заказчик не предпринимал никаких усилий для заключения контракта, и назначило директору организации штраф в размере 25 тысяч рублей.

— Уклонение от заключения контракта со стороны заказчика, а не победителя аукциона, встречается в практике редко. При этом уклонение от заключения контракта без каких-либо существенных на то оснований является значительным нарушением, о чём свидетельствует сумма штрафа, — пояснила заместитель руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.