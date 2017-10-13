Казаки со всей России собрались в Волгограде на песенный конкурс

Сегодня в Волгограде открывается всероссийский конкурс традиционной казачьей песни «Станица». В течение двух дней на сцене областного центра народного творчества будут выступать лучшие фольклорные коллективы и солисты.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по делам национальностей и казачества, в конкурсе примут участие более 300 поклонников казачьей песни из Москвы, Астрахани, Первоуральска, Белгорода, Тольятти и других регионов России.

Перед этим они прошли заочный отборочный тур, направив видеоматериалы своих творческих номеров. Экспертами выступили преподаватели кафедры традиционной культуры Волгоградского государственного института искусств и культуры, специалисты Российского фольклорного союза и Государственного центра русского фольклора (г. Москва).

Артисты представят традиционные казачьи песни, а также свои наработки по воссозданию казачьих песенных, инструментальных и хореографических произведений.