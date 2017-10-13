Казаки со всей России собрались в Волгограде на песенный конкурс
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по делам национальностей и казачества, в конкурсе примут участие более 300 поклонников казачьей песни из Москвы, Астрахани, Первоуральска, Белгорода, Тольятти и других регионов России.
Перед этим они прошли заочный отборочный тур, направив видеоматериалы своих творческих номеров. Экспертами выступили преподаватели кафедры традиционной культуры Волгоградского государственного института искусств и культуры, специалисты Российского фольклорного союза и Государственного центра русского фольклора (г. Москва).
Артисты представят традиционные казачьи песни, а также свои наработки по воссозданию казачьих песенных, инструментальных и хореографических произведений.
Во время фестиваля «Станица», помимо конкурсных выступлений, пройдут также мастер-классы знатоков казачьего фольклора, круглые столы и гала-концерт.
+7 937 708 14 50