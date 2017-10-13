«Генеральная уборка» ОНФ избавила Волгоградскую область от 61 свалки
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу штаба ОНФ в Волгоградской области, в целом по стране на «Интерактивную карту свалок» пользователи нанесли почти 14 тысяч отметок. В нашем регионе на карту попали 236 несанкционированных свалки; из них 61 уже полностью ликвидирована. За остальными следят активисты ОНФ и органы власти: разрабатываются планы очистки и рекультивации загрязнённых участков, схемы вывоза мусора на специальные полигоны и так далее.
— На нашей интерактивной карте сейчас обозначено около 14 тысяч поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами. Это и свалки, и «серые» полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в Арктической зоне. Всё это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема, — прокомментировал Дмитрий Миронов, федеральный координатор проекта «Генеральная уборка». — Работа в рамках нашего проекта идёт во всех российских регионах, и мы оцениваем её эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько устранено. Каждый регион получает свой коэффициент, рейтинг мы представим к концу года.
Напомним, в Волгоградской области активисты ОНФ регулярно выявляют всё новые нелегальные свалки: несмотря на усилия властей по ликвидации уже существующих скоплений мусора, ситуация с загрязнением окружающей среды в регионе остаётся напряжённой. Особенно серьёзной проблемой является несанкционированный слив жидких бытовых отходов на почву: по данным общественников, половина нечистот в Волгоградской области просто сбрасывается на землю, часто попадая в мелкие водоёмы и оттуда — в Волгу. В связи с этим представители ОНФ призывают навести порядок на рынке ассенизационных услуг и разработать единую комплексную схему обращения с отходами.
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