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«Генеральная уборка» ОНФ избавила Волгоградскую область от 61 свалки
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«Генеральная уборка» ОНФ избавила Волгоградскую область от 61 свалки

Сегодня, 11:43ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области
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