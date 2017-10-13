«Генеральная уборка» ОНФ избавила Волгоградскую область от 61 свалки

Эксперты Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги проекта «Генеральная уборка». За восемь месяцев его реализации по всей России удалось ликвидировать около пяти тысяч нелегальных свалок.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу штаба ОНФ в Волгоградской области, в целом по стране на «Интерактивную карту свалок» пользователи нанесли почти 14 тысяч отметок. В нашем регионе на карту попали 236 несанкционированных свалки; из них 61 уже полностью ликвидирована. За остальными следят активисты ОНФ и органы власти: разрабатываются планы очистки и рекультивации загрязнённых участков, схемы вывоза мусора на специальные полигоны и так далее.

— На нашей интерактивной карте сейчас обозначено около 14 тысяч поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами. Это и свалки, и «серые» полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в Арктической зоне. Всё это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема, — прокомментировал Дмитрий Миронов, федеральный координатор проекта «Генеральная уборка». — Работа в рамках нашего проекта идёт во всех российских регионах, и мы оцениваем её эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько устранено. Каждый регион получает свой коэффициент, рейтинг мы представим к концу года.