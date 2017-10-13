Экс-губернатор Волгоградской области призывает с плакатов покупать квартиры

Пользователи соцсетей с подачи астраханских журналистов обсуждают появление экс-мэра Астрахани и бывшего губернатора Волгоградской области в крайне неожиданном месте, но в привычной роли.

А именно - на рекламном баннере в Краснодарском крае. Боженов запечатлен в тот момент, когда начальственной рукой раздает ключи от квартир новоселам – правда, опознать город или хотя бы регион журналисты по фото не смогли. Поэтому не исключено, что на заднем плане именно волгоградские новостройки. Надпись под плакатом призывает людей отказаться от съемных квартир и, взяв ипотеку, платить за свою.

Фото: http://gg34.ru/news/26252-zks-gubernator-volgogradskoj-oblasti-sergej-bozhenov-zamechen-v-yurmale.html