Экс-губернатор Волгоградской области призывает с плакатов покупать квартиры
А именно - на рекламном баннере в Краснодарском крае. Боженов запечатлен в тот момент, когда начальственной рукой раздает ключи от квартир новоселам – правда, опознать город или хотя бы регион журналисты по фото не смогли. Поэтому не исключено, что на заднем плане именно волгоградские новостройки. Надпись под плакатом призывает людей отказаться от съемных квартир и, взяв ипотеку, платить за свою.
Отметим, что интерес к фигуре Сергея Боженова обнаруживается регулярно. Дело в том, что после пребывания его губернатором Волгоградской области - это последняя его публичная должность, которую Боженов занимал со 2-го февраля 2012 года по 2-е апреля 2014-го, он исчез с «локаторов» журналистов. Поэтому даже такое пустяковое событие, как появление Боженова на совместных фотографиях с экс-мэром Владивостока Владимиром Николаевым в Юрмале в июле этого года, которые Николаев выложил в Инстаграм, вызвало интерес у масс-медиа.
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