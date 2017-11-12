За минувшие сутки в Волгоградской области не родилось ни одного ребенка
Сегодня, 17:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: sibkray.ru
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Такие дни бывают редко, и все же за 11 ноября в Волгоградской области не зарегистрировано рождение детей.
По данным, опубликованным на сайте областного комитета здравоохранения, за минувшую субботу на свет не появилось ни одного мальчика или девочки.
Согласно информации Волгоградстата, с января по август 2017 года в регионе родилось 16822 детей. Причем, это на 2 219 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За тот же период умерло 75 младенцев в возрасте до одного года.
По оценке Волгоградстата, численность постоянного населения области по состоянию на 1 сентября текущего составила 2 524,8 тыс. человек. С начала года она уменьшилось на 10,4 тыс. жителей региона.
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