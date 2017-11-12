За минувшие сутки в Волгоградской области не родилось ни одного ребенка

Такие дни бывают редко, и все же за 11 ноября в Волгоградской области не зарегистрировано рождение детей.

По данным, опубликованным на сайте областного комитета здравоохранения, за минувшую субботу на свет не появилось ни одного мальчика или девочки.

Согласно информации Волгоградстата, с января по август 2017 года в регионе родилось 16822 детей. Причем, это на 2 219 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За тот же период умерло 75 младенцев в возрасте до одного года.