Волгоградцы «похоронили» пешеходный переход, но пользоваться не перестали
«Здесь был удобный пешеходный переход» - гласит надпись на заборе. Ее прикрепили к ограждению, установленному на месте ранее действующей «зебры». Для пущей трагичности неизвестные принесли и возложили цветы, устроив настоящее поминальное место.
Таким образом горожане выразили свое отношение к решению властей ликвидировать нерегулируемый пешеходный переход на Невской. Как сообщало ИА«НовостиВолгограда.ру», причиной тому стала высокая аварийность на этом участке – ДТП с участием машин и людей случались здесь регулярно. К тому же рядом, на перекрестках с улицами Новороссийской и Рокоссовского, - два перехода со светофорами. Но жители заботу не оценили – кому же хочется идти лишних 250-300 метров пешком.
В результате через два дня забор кто-то срезал, устранив препятствие. Коммунальные службы отреагировали быстро: вновь смонтировали недостающие секции преграды и вдобавок убрали с разделительной полосы тротуарную плитку.
На этом «противостояние» не закончилось. Буквально через сутки неизвестные опять спилили и унесли ограждение, а затем с почестями «похоронили» переход.
Только «почившим» волгоградцы пользуются до сих пор и очень активно. Как рассказали очевидцы, пешеходы не ленились даже перелезать через забор, причем среди них были и люди преклонного возраста. Они умудрялись даже перенести тяжелые крупногабаритные сумки и тележки.
Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» тоже удалость побывать на месте событий. Волгоградцы все также перебегают проезжую часть уже в неположенном месте, заставляя водителей изрядно поволноваться и проявить чудеса управления транспортным средством.
Напомним, подобная ситуация сложилась на Самарском разъезде – после реорганизации движения здесь перенесли два пешеходных перехода. Не желая идти лишние метры, прохожие стали буквально кидаться под колеса автомобилей, тем самым тормозя движение.
Корреспонденты ИА «НовостиВолгограда.ру» отправились в Дзержинский район и провели эксперимент. Они проложили маршрут через две новые «зебры» и прошли по нему по очереди. В итоге, первый сотрудник потратил на 10 минут больше времени, нежели раньше, второй запутался и не смог завершить дистанцию.
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