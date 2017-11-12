Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградцы «похоронили» пешеходный переход, но пользоваться не перестали
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
23557897 10208353896404883 123688627 o

Волгоградцы «похоронили» пешеходный переход, но пользоваться не перестали

Сегодня, 10:53ОбществоМарина СабадашФото: Серго Нарсия
Читайте
также
Какая вода течет в Волгограде из крана и почему ультрафиолет нам не светит
Революционный Царицын в газетах: погромы, «дело Ленина», тиф и дороговизна
Евгений Минченко: «Телеграм уже начал составлять конкуренцию телеканалам»