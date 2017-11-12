Волгоградцы «похоронили» пешеходный переход, но пользоваться не перестали

Горожане «почтили память» пешеходного перехода, расположенного на улице Невской. На разделительной полосе они водрузили «ритуальную» табличку и знак шагающего человечка в черном цвете.

«Здесь был удобный пешеходный переход» - гласит надпись на заборе. Ее прикрепили к ограждению, установленному на месте ранее действующей «зебры». Для пущей трагичности неизвестные принесли и возложили цветы, устроив настоящее поминальное место.

Таким образом горожане выразили свое отношение к решению властей ликвидировать нерегулируемый пешеходный переход на Невской. Как сообщало ИА«НовостиВолгограда.ру», причиной тому стала высокая аварийность на этом участке – ДТП с участием машин и людей случались здесь регулярно. К тому же рядом, на перекрестках с улицами Новороссийской и Рокоссовского, - два перехода со светофорами. Но жители заботу не оценили – кому же хочется идти лишних 250-300 метров пешком.

В результате через два дня забор кто-то срезал, устранив препятствие. Коммунальные службы отреагировали быстро: вновь смонтировали недостающие секции преграды и вдобавок убрали с разделительной полосы тротуарную плитку.

Фото: Серго Нарсия

На этом «противостояние» не закончилось. Буквально через сутки неизвестные опять спилили и унесли ограждение, а затем с почестями «похоронили» переход.

Только «почившим» волгоградцы пользуются до сих пор и очень активно. Как рассказали очевидцы, пешеходы не ленились даже перелезать через забор, причем среди них были и люди преклонного возраста. Они умудрялись даже перенести тяжелые крупногабаритные сумки и тележки.

Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» тоже удалость побывать на месте событий. Волгоградцы все также перебегают проезжую часть уже в неположенном месте, заставляя водителей изрядно поволноваться и проявить чудеса управления транспортным средством.

Фото: Михаил Соломонов

Фото: Михаил Соломонов

Фото: Михаил Соломонов

Фото: Михаил Соломонов

Напомним, подобная ситуация сложилась на Самарском разъезде – после реорганизации движения здесь перенесли два пешеходных перехода. Не желая идти лишние метры, прохожие стали буквально кидаться под колеса автомобилей, тем самым тормозя движение.

Фото: Михаил Соломонов