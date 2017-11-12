Волгоградцам пророчат жизнь длиной в 72 года

По оценке специалистов Волгоградстата, ожидаемая средняя продолжительность жизни в Волгоградской области составляет на данный момент примерно 72,5 года. При этом мужская часть населения серьёзно рискует не дожить до такого возраста.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные Волгоградстата, среднестатистический мужчина, живущий в регионе, может рассчитывать на 67 полных лет жизни. Женщины, как и по всему миру, живут дольше – в среднем 77,5 года. Разница между этими двумя показателями по-прежнему превышает десять лет, хотя и снизилась по сравнению с данными 2010 года. Специалисты также отмечают общее снижение уровня смертности, особенно среди мужчин.