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Волгоградцам пророчат жизнь длиной в 72 года
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцам пророчат жизнь длиной в 72 года

Сегодня, 10:08ОбществоНикита ДробныФото: citol.ru
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