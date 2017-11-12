Волгоградцам пророчат жизнь длиной в 72 года

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на данные Волгоградстата, среднестатистический мужчина, живущий в регионе, может рассчитывать на 67 полных лет жизни. Женщины, как и по всему миру, живут дольше – в среднем 77,5 года. Разница между этими двумя показателями по-прежнему превышает десять лет, хотя и снизилась по сравнению с данными 2010 года. Специалисты также отмечают общее снижение уровня смертности, особенно среди мужчин.
Впрочем, заметных поводов для оптимизма такая статистика всё равно не даёт. Ожидаемая продолжительность жизни волгоградцев лишь немногим выше средней по всему миру (71,2 года); она ниже, чем в Ливии, Азербайджане и даже Венесуэле. И хотя волгоградские мужчины имеют шансы «протянуть» примерно на два с половиной года дольше, чем представители сильного пола из большинства других российских регионов, они всё равно рискуют умереть раньше, чем жители Молдавии, Непала или Боливии. По ожидаемой продолжительности жизни мужского населения Волгоградская область находится на одном уровне с Киргизией, Индонезией и КНДР.
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