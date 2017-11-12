В Волгограде за мотострелками-новобранцами месяц будут наблюдать врачи
В течение месяца около 700 молодых солдат, призванных на военную службу осенью текущего года, пройдут медицинское обследование.
Профилактические мероприятия по раннему выявлению заболевших проводятся ежедневно на утренних осмотрах и в процессе повседневной жизнедеятельности с помощью термометрии, пояснили в пресс-службе ЮВО.
По итогам осмотра медики вынесут комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего.
Также молодые солдаты вместе с другими военнослужащими и членами их семей пройдут вакцинацию от простудных заболеваний. У медицинских работников соединения для этого имеется около 5 тыс. различных вакцин, в том числе иммуностимуляторы и препараты для профилактики эпидемий гриппа и ОРЗ.
Как отметили в пресс-службе ЮВО, по сравнению с весенним периодом 2017 года уровень инфекционной заболеваемости военнослужащих по призыву снизился на 25%.
Таких показателей удалось добиться в результате проведения витаминизации и профилактического приема военнослужащими современных противовирусных препаратов, а также выдачи чеснока и лука при приеме пищи.
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