В Волгограде за мотострелками-новобранцами месяц будут наблюдать врачи

В целях профилактики сезонных заболеваний среди прибывшего пополнения в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, будет проведен углубленный медицинский осмотр.

В течение месяца около 700 молодых солдат, призванных на военную службу осенью текущего года, пройдут медицинское обследование.

Профилактические мероприятия по раннему выявлению заболевших проводятся ежедневно на утренних осмотрах и в процессе повседневной жизнедеятельности с помощью термометрии, пояснили в пресс-службе ЮВО.

По итогам осмотра медики вынесут комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего.

Также молодые солдаты вместе с другими военнослужащими и членами их семей пройдут вакцинацию от простудных заболеваний. У медицинских работников соединения для этого имеется около 5 тыс. различных вакцин, в том числе иммуностимуляторы и препараты для профилактики эпидемий гриппа и ОРЗ.

Как отметили в пресс-службе ЮВО, по сравнению с весенним периодом 2017 года уровень инфекционной заболеваемости военнослужащих по призыву снизился на 25%.