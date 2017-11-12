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В Волгограде с понедельника потеплеет, но будет дождливо и туманно по утрам
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде с понедельника потеплеет, но будет дождливо и туманно по утрам

Сегодня, 16:30ОбществоСтанислав ЛопатинФото: gornovosti.ru
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