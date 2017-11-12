В Волгограде с понедельника потеплеет, но будет дождливо и туманно по утрам

В Волгоградской области на следующей неделе потеплеет до 14 градусов, но вместе с тем жителям региона придется носить с собой зонт в ближайшие дни.

Как информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже в понедельник днем температура в Волгограде и отдельных районах области поднимется до 13 градусов.

В этот день местами ожидаются дожди и южный ветер 6-11м/с с порывами до 15 м/с, а ночью и утром – туман, что придется учитывать водителям на дороге.