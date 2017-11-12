Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?

Волгоградский telegram-канал «Канал34» критически отреагировал на выпуск «Летучего отряда», который вышел на Первом канале в минувшую субботу.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», известная телеведущая Елена Летучая посетила семью из двух человек, которая живет в полуразрушенном доме в селе Усть-Погожье Дубовского района Волгоградской области. Как было сказано в передаче, мать с 15-летним сыном инвалидом выиграли суд, который обязал местную администрацию сделать капитальный ремонт. Но власти пока так и не изменили условия проживания семьи из-за отсутствия средств в бюджете. По словам Летучей, она собирается представлять интересы семьи в судебных инстанциях.

Уже после выхода в эфир передачи «Канал34» в Telegram, проведя свое расследование, выявил некоторые факты, о которых в передаче не рассказали.

«Например о том, что дом в который предлагали переселиться женщине с сыном, совсем не овчарня, о которой утверждает героиня передачи, а вполне добротный по сельским меркам дом, такой же в каких живет большинство жителей села. Но Зайнаб Рахимова от него отказалась», – сообщает «Канал34» и даже публикует фотографию этого дома.

Фото: Канал34, t.me/kanal_34

Telegram-канал считает подзорительным, что героиня передачи Зайнаб Рахимова не пользуется очками. Ведь, по словам односельчан, женщина, как и ее сын, имеет инвалидность по зрению, причем, второй группы. Да и старший сын имел инвалидность. А потом в 18 лет вдруг поступил в спортивный колледж.

Еще одна интересная деталь, о которой не было сказано в передаче, что в квартире, которую снимали телевизионщики, кроме Зайнаб, ее мужа и двух сыновей, прописаны брат и друг семьи, проживающие в Дагестане. Вероятно, это и является препятствием в представлении нового жилья Рахимовым, предполагает один из ведущих Telegram-каналов Волгоградской области.