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Елена Летучая посетила семью, живущую в полуразрушенном доме под Дубовкой
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Елена Летучая посетила семью, живущую в полуразрушенном доме под Дубовкой

Сегодня, 12:52ОбществоСтанислав ЛопатинФото: 1tv.ru
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