Елена Летучая посетила семью, живущую в полуразрушенном доме под Дубовкой

В минувшую субботу на Первом канале вышел в эфир первый выпуск передачи «Летучий отряд», который был посвящен проблемам волгоградской семьи, живущей в аварийном доме в Дубовском районе.

Команда телевизионщиков во главе с телеведущей Еленой Летучей прибыли в село Усть-Погожье, чтобы убедиться, в каких сложных условиях проживает мать с 15-летним сыном-инвалидом. Эта семья единственная, которая занимает помещение в полуразрушенном доме без отопления, без газа, без водоснабжения.

Увидев это строение, Елена Летучая воскликнула: «В смысле, это жилой дом?»

Хозяйка – Зайнаб Рахимова – рассказала, что помещение социального найма приходится отапливать печкой-«буржуйкой», пищу готовит на покупном газе (тысяча рублей за баллон), а воду носит из колонки на улице, так как в доме отключили водоснабжение.

«Вот сейчас и воды нет. Пока не стираем, мальчишка ездит к старшему брату в город стирать вещи и купаться. Ездит два раза в месяц. А я – то к соседям пойду зимой, то абы как», - говорит Зайнаб Рахимова.

Фото: 1tv.ru

Удобства находятся на улице. Причем, деревянный туалет женщине пришлось построить самой.

Телевизионщики увидели в доме много мышей. Фото: 1tv.ru

По словам хояйки дома, с потолка постоянно падают мокрицы. Фото: 1tv.ru

Семья обращалась в разные инстанции и даже выиграла суд, который обязал местную администрацию сделать капитальный ремонт. Но у поселения на это нет средств.

«Бюджет не позволяет сделать водоотвод, центральный водопровод. Все необходимое – тепло в доме, колонка на улице – это мы делаем», - заявил глава Усть-Погожинского сельского поселения Эмираслан Сулейманов.

Как выяснили телевизионщики, сельские чиновники установили котел в доме, правда, которым пользоваться нельзя из-за отсутствия заземления.