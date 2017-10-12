Волгоградским студентам рассказали о способах открыть свой бизнес
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, об основах предпринимательства студентам рассказали директор Центра экономико-правового консалтинга Владимир Василенко и его заместитель Марина Мистрюкова. Они поделились с потенциальными бизнесменами информацией о том, как в Волгограде начать своё дело, как обойти опасные «подводные камни» в этой сфере и какими программами господдержки можно воспользоваться.
— Перед тем, как открыть свое дело, подумайте, к чему лежит душа. Но хорошо бы иметь и ещё один вид деятельности, который точно принесёт прибыль, чтобы заработок из одной сферы помогал вам развивать ту, что вам нравится, но может не принести достаточно дохода, — посоветовал студентам Владимир Василенко.
Специалисты Волгоградской ТПП заверили, что заниматься реализацией собственных бизнес-проектов можно даже без отрыва от учёбы: в регионе есть примеры успешных предпринимателей, которые начинали собственное дело ещё в студенческие времена, а порой и со школьной скамьи. Более того, иностранцы, обучающиеся в Волгограде, также имеют право открыть свой бизнес в городе-герое — о том, какие документы для этого необходимы, в доступной форме рассказала Марина Мистрюкова.
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