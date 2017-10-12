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Волгоградским студентам рассказали о способах открыть свой бизнес
Сюжеты:
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Волгоградским студентам рассказали о способах открыть свой бизнес

Сегодня, 15:52ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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