Волгоградским студентам рассказали о способах открыть свой бизнес

Накануне в Волгоградском государственном университете прошла встреча специалистов региональной торгово-промышленной палаты со студентами. Сотрудники ВТПП рассказали молодым волгоградцам, как открыть собственный бизнес и преуспеть в деловой жизни.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, об основах предпринимательства студентам рассказали директор Центра экономико-правового консалтинга Владимир Василенко и его заместитель Марина Мистрюкова. Они поделились с потенциальными бизнесменами информацией о том, как в Волгограде начать своё дело, как обойти опасные «подводные камни» в этой сфере и какими программами господдержки можно воспользоваться.

— Перед тем, как открыть свое дело, подумайте, к чему лежит душа. Но хорошо бы иметь и ещё один вид деятельности, который точно принесёт прибыль, чтобы заработок из одной сферы помогал вам развивать ту, что вам нравится, но может не принести достаточно дохода, — посоветовал студентам Владимир Василенко.