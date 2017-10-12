Вновь избранным депутатам облдумы вручили удостоверения и значки

Сегодня на очередном заседании Волгоградской областной думы депутаты поздравили своих коллег, которые были избраны в регпарламент в ходе довыборов 10 сентября.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», нынешнее заседание заксобрания региона началось с вручения удостоверений депутатов Михаилу Струку и Алексею Васину, которые обошли своих соперников по Среднеахтубинскому и Дзержинскому одномандатным округам. В ходе довыборов они набрали 66,95% и 63,9% голосов избирателей соответственно; оба представляют «Единую Россию».