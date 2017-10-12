Вновь избранным депутатам облдумы вручили удостоверения и значки
Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», нынешнее заседание заксобрания региона началось с вручения удостоверений депутатов Михаилу Струку и Алексею Васину, которые обошли своих соперников по Среднеахтубинскому и Дзержинскому одномандатным округам. В ходе довыборов они набрали 66,95% и 63,9% голосов избирателей соответственно; оба представляют «Единую Россию».
Фракция единороссов в облдуме укрепилась еще одним членом - сегодня мандат и значок депутата из рук представителя облизбиркома получил Михаил Рогозин, до этого возглавлявший исполком отделения партии в Волжском. Как ранее сообщало наше информагентство, он занял кресло Владимира Струка, который по собственной инициативе сложил с себя депутатские полномочия после того, как его сын, Михаил Струк, прошел в облдуму. Сейчас бывший парламентарий является советником губернатора Андрея Бочарова по аграрным вопросам.
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