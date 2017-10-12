В Волжском закроют дачный сезон массовой «Консервацией лета»

В воскресенье, 15 октября, в центре Волжского пройдет фестиваль «Консервация лета», на котором садоводы и фермеры представят свою продукцию. Этим мероприятие жители города нестандартно закроют нынешний дачный сезон.

Фестиваль начнется в 11 часов на центральной аллее парка «Волжский». Здесь появятся улицы с интересными фруктово-овощными и другими дачными названиями.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского, представители садоводческих обществ приготовили в подарок любимому городу 12 корзин посадочного материала – это будут саженцы цветов и кустарников для клумб. На своей «улице» дачники представят поделки из овощей и фруктов со своих огородов.

На «Улице Варенья» представители Школы социальной активности организуют настоящее чаепитие с самоваром и сладостями. На своей площадке активисты выставят 50 банок консервации. Это будет варенье из яблок, груш, рябины, орехов, кабачков и других плодов.

Интересная площадка будет работать для самых маленьких в «Сквере Яблоневом». Специалисты проведут для ребят мастер-классы по изготовлению ягодных арт-панно, овощных букетов, светильников из тыкв и других предметов.

На зеленой зоне напротив парапета Центра культуры и искусства «Октябрь» появится импровизированный «Фруктовый стадион». На нем спортсмены города проведут для всех желающих соревнования с использованием овощей и фруктов. Кульминацией состязаний станет Арбузное многоборье.