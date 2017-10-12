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В Волгоградской области стало больше многодетных семей
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области стало больше многодетных семей

Сегодня, 15:29ОбществоНикита ДробныФото: news.puls51.ru
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