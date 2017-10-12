В Волгоградской области стало больше многодетных семей

В Волгоградской области увеличилось количество многодетных семей. На сегодняшний день оно составляет более 26 тысяч. В многодетных семьях региона воспитываются свыше 87 тысяч несовершеннолетних; на каждую из них в среднем приходится по три-четыре ребёнка.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, по сравнению с прошлым годом численность многодетных семей в регионе возросла на 1,6 тысячи, а количество детей в них — на 5,5 тысячи. За последние три года рост по данным показателям составил 6,3 тысячи и 22 тысячи, соответственно.

Чтобы стимулировать волгоградцев к улучшению демографической ситуации, власти в этом году ввели новую социальную выплату — по 25 тысяч рублей могут получить молодые матери в возрасте до 23 лет. В текущем году этой льготой воспользовались уже свыше 1,6 тысячи женщин. В регионе действуют 47 семейно-консультативных пункта. Отмечено значительное снижение младенческой смертности — на 25% за три последних года. Всё это способствует тому, что многодетность в Волгоградской области постепенно «входит в моду».