В Волгоградской области стало больше многодетных семей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, по сравнению с прошлым годом численность многодетных семей в регионе возросла на 1,6 тысячи, а количество детей в них — на 5,5 тысячи. За последние три года рост по данным показателям составил 6,3 тысячи и 22 тысячи, соответственно.
Чтобы стимулировать волгоградцев к улучшению демографической ситуации, власти в этом году ввели новую социальную выплату — по 25 тысяч рублей могут получить молодые матери в возрасте до 23 лет. В текущем году этой льготой воспользовались уже свыше 1,6 тысячи женщин. В регионе действуют 47 семейно-консультативных пункта. Отмечено значительное снижение младенческой смертности — на 25% за три последних года. Всё это способствует тому, что многодетность в Волгоградской области постепенно «входит в моду».
Напомним, в ноябре в Волгограде пройдёт масштабная акция по укреплению семейных ценностей, в рамках которой состоятся тематические ярмарки, конкурсы, выставки и другие мероприятия.
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