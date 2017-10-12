В Волгограде ассенизатор получил штраф за нелегальный слив отходов

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес решение о назначении административного штрафа ООО «Экоспас». По иронии судьбы, компании с «экологическим» названием придётся заплатить солидную сумму за незаконный слив жидких бытовых отходов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экологии и природных ресурсов, в ходе рейда в Советском районе сотрудники облкомприроды остановили для проверки ассенизационную машину. Её водитель не смог предъявить документы, подтверждающие право на перевозку отходов.

Инспекторы начали разбираться в ситуации и выяснили, что автомобиль был взят в аренду ООО «Экоспас» и принадлежит руководителю печально известных предприятий «БМВиКО» и «Центрспецавто». Эти организации неоднократно уличались в нарушениях правил обращения с отходами и получали крупные штрафы. Собранную информацию сотрудники комитета передали в суд, который постановил взыскать с компании-арендатора 100 тысяч рублей.