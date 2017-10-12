В Волгограде ассенизатор получил штраф за нелегальный слив отходов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета экологии и природных ресурсов, в ходе рейда в Советском районе сотрудники облкомприроды остановили для проверки ассенизационную машину. Её водитель не смог предъявить документы, подтверждающие право на перевозку отходов.
Инспекторы начали разбираться в ситуации и выяснили, что автомобиль был взят в аренду ООО «Экоспас» и принадлежит руководителю печально известных предприятий «БМВиКО» и «Центрспецавто». Эти организации неоднократно уличались в нарушениях правил обращения с отходами и получали крупные штрафы. Собранную информацию сотрудники комитета передали в суд, который постановил взыскать с компании-арендатора 100 тысяч рублей.
На данный момент в суде находится ещё одно аналогичное дело в отношении другой организации, арендовавшей всё тот же ассенизационный автомобиль. Предприятию придётся ответить за незаконный слив ЖБО на почву в Кировском районе. Всего с января по сентябрь текущего года инспекторы облкомприроды предъявили недобросовестным ассенизаторам штрафы почти на 5 млн рублей и расчёты причинённого ущерба на 27 млн рублей.
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