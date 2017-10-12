В селах региона проекты по благоустройству подходят к завершению

На сегодняшний день в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в районах области обустроена 21 территория, а до конца года работы завершатся еще в 82.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облкомитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, еженедельно сотрудники ведомства вместе со специалистами комитета ЖКХ и ТЭК проводят мониторинг работ по благоустройству территорий муниципальных образований в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас к завершению подходит благоустройство парков, площадок и зон отдыха в поселке Береславка Калачевского района, хутора Захаров Котельниковского района, хутора Шебалино и села Шелестово Октябрьского района.