В селах региона проекты по благоустройству подходят к завершению
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облкомитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, еженедельно сотрудники ведомства вместе со специалистами комитета ЖКХ и ТЭК проводят мониторинг работ по благоустройству территорий муниципальных образований в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сейчас к завершению подходит благоустройство парков, площадок и зон отдыха в поселке Береславка Калачевского района, хутора Захаров Котельниковского района, хутора Шебалино и села Шелестово Октябрьского района.
Напомним, в 2017 году на благоустройство 90 центральных усадеб сельских поселений направлено 270 миллионов рублей. Кроме того, благоустройство ведется в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в которой участвует Волгоградская область. За три года ее реализации силами ТОС воплощено более полусотни проектов.
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