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В квартирах Урюпинска батареи уже потеплели, а волгоградцы дома мерзнут
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В квартирах Урюпинска батареи уже потеплели, а волгоградцы дома мерзнут

Сегодня, 16:19ОбществоНаталья ЖурбинаФото: life.ru
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