В квартирах Урюпинска батареи уже потеплели, а волгоградцы дома мерзнут

На сегодняшний день в регионе отопление дано в социальные объекты 36-ти муниципальных образований.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в области подача тепла к социально значимым объектам началась 2 октября.

В Руднянском, Урюпинском, Чернышковском районах, Урюпинске, р.п. Елане, р.п. Чернышковском, р.п. Рудне, р.п. Быково, Котельниково, станице Кумылженской полностью отапливаются не только объекты социальной сферы, но и жилой фонд. В Михайловке сейчас идет подтопка 96% многоквартирных домов.

Всего по области включены в работу 102 центральных и 717 автономных котельных, осуществляется подтопка 1052 жилых домов, 463 школ, 365 дошкольных учреждений, 133 больниц.