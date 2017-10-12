В квартирах Урюпинска батареи уже потеплели, а волгоградцы дома мерзнут
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в области подача тепла к социально значимым объектам началась 2 октября.
В Руднянском, Урюпинском, Чернышковском районах, Урюпинске, р.п. Елане, р.п. Чернышковском, р.п. Рудне, р.п. Быково, Котельниково, станице Кумылженской полностью отапливаются не только объекты социальной сферы, но и жилой фонд. В Михайловке сейчас идет подтопка 96% многоквартирных домов.
Всего по области включены в работу 102 центральных и 717 автономных котельных, осуществляется подтопка 1052 жилых домов, 463 школ, 365 дошкольных учреждений, 133 больниц.
В Волгограде жилые многоквартирные дома пока не отапливается, но с прошлой недели начата подтопка 33 больниц, 54 детских садов, 12 школ.
+7 937 708 14 50