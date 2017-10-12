В Краснооктябрьском районе Волгограда высадили аллею из кленов и жасмина
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики Волгоградской области, высадка аллеи состоялась в рамках реализации регионального социального проекта «Крепкая семья» на средства гранта ОК РУСАЛ «Экологический марафон «Зеленая волна».
В проекте по озеленению приняли участие почетные жители Волгограда, представители администрации Краснооктябрьского района и регионального комитета молодежной политики, воспитанники учреждения дополнительного образования «Центр «Славянка», молодые и многодетные семьи.
Всего участниками было высажено 35 саженцев клена, белой акации, липы и кустарников жасмина.
В соответствии с экопроектом, каждый саженец будет носить имя почетных граждан Волгограда, ветеранов Великой Отечественной войны и труда и социально активных волгоградцев.
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