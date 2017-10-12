В Краснооктябрьском районе Волгограда высадили аллею из кленов и жасмина

В соответствии с экопроектом, каждый саженец будет носить имя почетных граждан Волгограда, ветеранов Великой Отечественной войны и труда и социально активных волгоградцев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики Волгоградской области, высадка аллеи состоялась в рамках реализации регионального социального проекта «Крепкая семья» на средства гранта ОК РУСАЛ «Экологический марафон «Зеленая волна».

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50