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В Краснооктябрьском районе Волгограда высадили аллею из кленов и жасмина
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Краснооктябрьском районе Волгограда высадили аллею из кленов и жасмина

Сегодня, 10:02ОбществоНаталья ЖурбинаФото: kp.by
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