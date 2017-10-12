В двух селах Иловлинского района открылись обновленные парки

В селах Александровка и Лог Иловлинского района на средства губернаторского гранта в 3 млн рублей были обновлены и обустроены парки отдыха.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Иловлинского района, в селе Александровка раньше на месте парка был пустырь. Теперь здесь разбит парк с дорожками, где ребята будут кататься на роликовых коньках, а люди преклонного возраста – прогуливаться и сидеть на скамейках. Одна из них - символическую, созданная специально для влюбленных и молодоженов. Теперь им будет куда повесить символический замочек на счастливую семейную жизнь.

Новый парк открылся и в селе Лог. Здесь установлен новый фонтан, есть зоны для катания на велосипедах и роликах. И также есть место для влюбленных — на этот раз это не скамейка, а символический мостик.